الدوري الاميركي للمحترفين: رابتورز ثاني المتأهلين الى البلاي اوف

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لوس انجليس (أ ف ب)

بات تورونتو رابتورز بطل الموسم الماضي ثاني فريق يحجز بطاقته الى الادوار الاقصائية "بلاي اوف"، ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بعد ميلووكي باكس بفوزه على غولدن ستايت ووريرز 121-113.

وهي المرة السابعة تواليا التي يبلغ فيها رابتورز البلاي اوف والاسرع في تاريخه.

ويحتل رابتورز المركز الثاني في المنطقة الشرقية وراء ميلووكي باكس مع 43 فوزا مقابل 18 خسارة منذ مطلع الموسم الحالي.

وفرض نورمان باول نفسه نجما للمباراة بتسجيله 37 نقطة (رقم قياسي شخصي).

وشهدت المباراة عودة نجم ووريرز ستيفن كوري بعد خضوعه لعملية جراحية لكسر في يده اواخر تشرين الاول/اكتوبر وقد ابلى بلاء حسنا بتسجيله 23 نقطة مع 7 متابعات ومثلها من التمريرات الحاسمة في مدى 27 دقيقة فقط.

وحقق لوس انجليس كليبرز فوزه السادس تواليا بتغلبه على هيوستن روكتس 120-105.

والتقى الفريقان اربع مرات هذا الموسم وتقاسما الفوز مرتين.

تقدم هيوستن مرة واحدة في مطلع المباراة 4-2 لكنه تخلف في احدى مراحلها بفارق 30 نقطة وكان نجمها كواهي لينارد الذي سجل 25 نقطة مع 6 متابعات و5 تمريرات حاسمة، واضاف كل من مونترزل هاريل والكرواتي ايفيتشا زوباتش 19 و17 نقطة تواليا.

وكان افضل مسجل في صفوف الخاسر راسل وستبروك مع 29 نقطة و15 متابعة واضاف جيمس هاردن 16 نقطة ايضا.

وقاد جمال موراي فريقه دنفر ناغتس الى فوز صعب على تشارلوت هورنتس بتسجيله سلة الفوز قبل 6 ثوان على نهاية المباراة ليخرج فريقه فائزا 114-112.

وسجل موراي 18 نقطة في المباراة التي شهدت تسجيل ستة من زملائه اكثر من 10 نقاط.

اما افضل مسجل في صفوف الخاسر فكان ديفونتي غراهام مع 24 نقطة واضاف بي جاي واشنطن 20 نقطة.

ووضع فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز حدا لتسع هزائم تواليا خارج ملعبه بتغلبه على ساكرامنتو كينغز 125-108.

ونجح سيكسرز على الرغم من غياب نجميه الكاميروني جويل امبييد (اصابة في الكتف) والاسترالي بن سيمونز (اصابة في الظهر) بالتقدم 63-53 في نهاية الشوط الاول قبل ان يتقدم بفارق 16 نقطة في الربع الاخير في مباراة تألق فيها توبياس هاريس مع 28 نقطة و14 متابعة واضاف زميله شايك ميلتون 20 نقطة.

© 2020 AFP