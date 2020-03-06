السعودية: إعادة فتح الحرمين بعد إغلاقهما مؤقتا لتعقيمهما

صورة عبر الأقمار الصناعية للكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، قبل ظهور فيروس كورونا في 14 فبراير/ شباط 2020.

أفاد تلفزيون الإخبارية الرسمي الجمعة أن السعودية أعادت فتح المسجد الحرام في مدينة مكة والمسجد النبوي في المدينة بعد إغلاقهما لتعقيمهما بهدف وقف تفشي فيروس كورونا في البلاد. وكانت السعودية قد أعلنت تسجيل خمس إصابات بالفيروس.

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أعادت السعودية الجمعة فتح المسجد الحرام في مدينة مكة والمسجد النبوي في المدينة بعد إغلاقهما لتعقيمهما بهدف وقف تفشي فيروس كورونا، وفقا لما أفاد به تلفزيون الإخبارية الرسمي.

وكانت السعودية قد أغلقت الحرمين أمام الزائرين الأجانب والسياح من نحو 25 دولة لوقف انتشار الفيروس. وصرحت أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين هناك الذين يودون دخول البلاد عليهم الانتظار 14 يوما بعد العودة من خارج المنطقة.

وأبلغت السعودية عن رصد خمس حالات إصابة. ولم يتضح من تقرير الإخبارية إن كان سيسمح للزوار بالعودة إلى الحرمين.

وكانت انتشرت الخميس على شبكات التواصل الاجتماعي صور وتسجيلات أظهرت الكعبة في وسط باحة المسجد فوق أرضية بيضاء وحيدة تحيط بها حواجز بلاستيكية، إلى جانب مجموعة من عناصر الأمن وعمّال النظافة.

وأعلنت السلطات حتى الآن عن خمس إصابات لأشخاص عادوا من إيران، حيث توفي 107 أشخاص بسبب هذا الفيروس.

وقررت السعودية الأربعاء تعليق العمرة "مؤقتا للمواطنين والمقيمين" في المملكة تفاديا لانتشار فيروس كورونا "ومنع وصوله إلى الحرمين الشريفين".

وكانت الرياض قد قررت في وقت سابق تعليق دخول الراغبين في أداء العمرة إلى أراضيها بصفة مؤقتة.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب