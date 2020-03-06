الولايات المتحدة تحجر على العملة الآتية من آسيا بسبب كورونا المستجد

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واشنطن (أ ف ب)

تُرسَل أوراق العملة الأميركية العائدة إلى الولايات المتحدة بعد استخدامها في آسيا إلى محجر في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق ما قالت متحدثة باسم المصرف المركزي الأميركي الجمعة.

وأوضحت أنّ الأوراق تبقى محتجزة من سبعة و10 أيام على الأقل، بدلاً من خمسة سابقاً، إلى ستين يوماً، مؤكدة بذلك معلومات تناقلتها وسائل أميركية.

وأضافت "جرى كتدبير احترازي تغيير إجراءات التعامل مع الأرواق" التي "ترسل من آسيا".

وبدأ هذا الإجراء في 21 شباط/فبراير، وقد يتسع ليشمل مناطق أخرى في حال ارتأت ذلك السلطات الصحية الأميركية.

وكان مصرف كوريا الجنوبية المركزي أعلن الجمعة بدوره وضع الأوراق المالية في محجر لأسبوعين، وفق صحيفة وول ستريت جورنال.

كما كان المصرف الصيني المركزي أعلن إجراءات مماثلة في منتصف شباط/فبراير.

© 2020 AFP