تفجير انتحاري قرب السفارة الأمريكية في العاصمة تونس

وقع تفجير انتحاري صباح الجمعة في منطقة "البحيرة 2" في الشارع المقابل للسفارة الأمريكية في تونس العاصمة، قتل خلاله منفذا العملية وفق ما أفادت وزارة الداخلية التونسية. وخلف التفجير عددا من الجرحى، وتم تعزيز الأمن في محيط مقر السفارة بعناصر من قوات الأمن.

إعلان اقرأ المزيد

أفادت وزارة الداخلية التونسية بأن تفجيرا انتحاريا وقع الجمعة في الحي الذي تقع فيه السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس.

وجاء في بلاغ الداخلية نشرته وكالة الأنباء التونسية "قيام إرهابيين يوم الجمعة 6 مارس 2020 على الساعة 11:00 صباحا باستهداف دورية أمنية مركزة بمنطقة البحيرة 2 في الشارع المقابل للسفارة الأمريكية وذلك بتفجير نفسيهما".

وقد أسفرت هذه العملية حسب نفس المصدر عن "مصرع الإرهابيّيْن وإصابة 5 أعوان أمن جروحهم متفاوتة الخطورة وإصابة مدني إصابة خفيفة".

وأعلن مسؤول في الشرطة في وقت سابق لوكالة الأنباء الفرنسية إن التفجير خلف جرحى، لكنه لم يتمكن من تحديد العدد، وأضاف أن "العملية فاشلة"، موضحا أن مهاجما حاول دخول السفارة ومنعه أعوان الشرطة.

وذكرت إذاعة (راديو موازييك) المحلية أن خمسة من عناصر الشرطة أصيبوا عندما فجر شخص يستقل دراجة نارية نفسه قرب السفارة الأمريكية في تونس العاصمة.

وأظهرت صور مارة مذعورين قرب مقر السفارة في ضاحية ضفاف البحيرة التي تبعد بضعة كيلومترات عن مركز العاصمة والتي شهدت التفجير في ساعة متأخرة من الصباح.

فرانس24/ أ ف ب / رويترز