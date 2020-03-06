دوري أبطال أفريقيا: الزمالك المصري يكسب ورقة التأهل لنصف النهائي على حساب الترجي التونسي

أخفق نادي الترجي التونسي الجمعة في تجاوز ضيفه الزمالك المصري للمرور لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، رغم تسجيله للفوز بنتيجة هدف نظيف. لكن هزيمته في الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، أرغمته على مغادرة المنافسة في ربع النهائي، فيما انتزع الزمالك تأشيرة المرور للدور المقبل.

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على الرغم من الهدف المبكر الذي سجله في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء نفذها الجزائري بلال بن ساحة، عجز الترجي التونسي الجمعة، في مباراته أمام الزمالك المصري، عن مواصلة مشواره في دوري أبطال أفريقيا، ليغادر المنافسة في ربع النهائي.

ونجح الزمالك في الخروج من هذه المواجهة المشحونة منتصرا، على غرار ما فعل في 14 شباط/فبراير الماضي حين أحرز الكأس السوبر الإفريقية في الدوحة على حساب نفس النادي التونسي بالفوز عليه 3-1.

وأقيمت المباراة في أجواء مشحونة وخاضها حامل اللقب بغيابات كثيرة، نتيجة العقوبات القاسية التي فرضها عليه الاتحاد القاري ("كاف") على خلفية أحداث شهدتها مباراة الذهاب.

وأوقفت اللجنة التأديبية للكاف مدرب الترجي معين الشعباني ومساعده مجدي تراوي أربع مباريات مع غرامة مالية للأول بقيمة 20 ألف دولار، بسبب "سلوكه العدواني واستخدامه كلمات مهينة لحكام المباراة"، وللثاني 50 ألف دولار بسبب "سلوكه العدواني تجاه الحكام واستخدامه كلمات وتهديدات عدوانية"، ومنع قائد الفريق خليل شمام من اللعب لست مباريات وغرامة 40 ألف دولار بسبب كلمات مهينة والبصق على حكام المباراة، والجزائري عبد الرؤوف بن غيث لأربع مباريات مع غرامة 20 ألف دولار "لاستخدامه كلمات عدوانية بحق الحكام".

ويلتقي الزمالك، الساعي إلى التتويج باللقب القاري الغائب عن خزائنه منذ 2002 عندما ظفر به للمرة الخامسة في تاريخه، في الدور ربع النهائي الفائز من مواجهة السبت بين مازيمبي الكونغولي والرجاء البيضاوي المغربي (صفر-2 ذهابا).

فرانس24/ أ ف ب