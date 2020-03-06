ريبورتاج فرانس24: تركيا تدفع بهم واليونان تصدهم.. حال المهاجرين على الحدود التركية اليونانية

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لا تزال أزمة المهاجرين على الحدود التركية اليونانية تراوح مكانها بعد أسبوع من قرار أنقرة فتح حدودها للمهاجرين، بحجة نزوح آلاف السوريين، الفاريين من معارك إدلب، إلى أراضيها. وفي الوقت نفسه تواصل اليونان غلق حدودها متهمة تركيا بمحاولة ابتزاز الاتحاد الأوروبي عن طريق دفع المهاجرين عبر حدودها. تقرير موفدو فرانس 24 إلى الحدود التركية اليونانية عبد الله ملكاوي وكاثرين نوريس-ترنت وبلال طربيه.