تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#إدلب
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة

ريبورتاج فرانس24: تركيا تدفع بهم واليونان تصدهم.. حال المهاجرين على الحدود التركية اليونانية

نشرت في: آخر تحديث:

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24
صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس24
نص : عبد الله ملكاوي تابِع
|
فيديو : عبد الله ملكاوي تابِع

لا تزال أزمة المهاجرين على الحدود التركية اليونانية تراوح مكانها بعد أسبوع من قرار أنقرة فتح حدودها للمهاجرين، بحجة نزوح آلاف السوريين، الفاريين من معارك إدلب، إلى أراضيها. وفي الوقت نفسه تواصل اليونان غلق حدودها متهمة تركيا بمحاولة ابتزاز الاتحاد الأوروبي عن طريق دفع المهاجرين عبر حدودها. تقرير موفدو فرانس 24 إلى الحدود التركية اليونانية عبد الله ملكاوي وكاثرين نوريس-ترنت وبلال طربيه.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.