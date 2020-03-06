صور جوية توثق تأثير كورونا على مناطق مقصودة اصبحت مهجورة

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بكين (أ ف ب)

التقطت الأقمار الاصطناعية صوراً لمناطق مشهورة عالمياً، ومفعمة بالحياة عادة، مثل محطّات القطار والساحات العامّة والأماكن الدينية، ولكنها أصبحت فارغة بعد تفشي وباء كورونا المُستجد.

ونشرت الجمعية الأميركية لصور الفضاء، مكسار، صوراً جوّية تظهر المدن المزدحمة عادة، من مكّة إلى بكين، وهي فارغة.

وتظهر إحدى الصور مجموعة من المصلّين يجولون حول الكعبة في مدينة مكّة، من الأماكن الأكثر تقديساً لدى المسلمين، وهو موقع مزدحم عادة.

ويأتي ذلك بعدما أوقفت السلطات السعودية مؤقّتاً مراسم الحج والعمرة في محاولة التصدّي لانتشار الفيروس الذي أدّى إلى وفاة نحو 3 آلاف شخص حول العالم حتى الآن.

في إيران، تظهر إحدى الصور الملتقطة من أعلى ضريح فاطمة المعصومة في قم، احد العتبات المقدسة لدى الشيعة مهجوراً وخالياً من الزوار، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الساحات الداخلية والشوارع المجاورة.

أمّا في وهان، مركز تفشي الوباء العالمي، فتظهر الصور عشرات القطارات المتوقّفة في محطّة دونغدامين المهجورة، التي تحوّلت إلى مستودع بعد وضع المدينة تحت الحجر الصحّي وعزلها عن العالم منذ 23 كانون الثاني/يناير الماضي.

وفي بكين، لا يوجد في ميدان تيان انمن سوى عشرات السيارات التي تجوب في بعض الشوارع من دون أي أثر للمشاة.

© 2020 AFP