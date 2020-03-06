طوكيو 2020: انتهاء الأعمال في البنى التحتية

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طوكيو (أ ف ب)

أصبحت البنى التحتية لاولمبياد طوكيو 2020 جاهزة قبل أكثر من اربعة أشهر على انطلاقه، بحسب ما أعلن المنظمون الجمعة في ظل مخاوف اضافية حول انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال منظمو الالعاب المقررة بين 24 تموز/يوليو و9 اب/اغسطس في بيان ان أحدث مبنى قيد الانشاء هو مركز الالعاب المائية حيث ستقام مسابقات السباحة، الغطس والسباحة الايقاعية "وقد انتهى العمل به في الوقت المحدد قبل نهاية شباط/فبراير".

وكلف بناء المركز البالغة سعته 15 ألف متفرج والمؤلف من اربعة طوابق نحو 523 مليون دولار اميركي.

ويتميز المسبح الرئيس بجدار متحرك يسمح بتحويل المسبح البالغ طوله 50 مترا إلى مسبحين بطول 25 مترا لكل منهما، كما يمكن أيضا تعديل العمق.

وتأمل طوكيو في الاستفادة القصوى منه بعد الانتهاء من الألعاب الأولمبية، عبر جذب مليون مستخدم سنويا (850 ألف شخص من خلال مسابقات السباحة و150 ألف مستخدم آخر).

ويأتي هذا الاعلان في ظل مخاوف حول امكانية اجراء الاولمبياد في ظروف طبيعية، مع تفشي فيروس كورونا الذي ادى الى تغيير الروزنامة الرياضية في مختلف انحاء العالم.

واكد رئيس اللجنة الاولمبية الدولية الالماني توماس باخ هذا الاسبوع ان الغاء او تأجيل الالعاب "لم يتم ذكره" خلال اجتماع للجنته التنفيذية.

© 2020 AFP