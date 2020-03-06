فرنسا: إغلاق دور الحضانة والمؤسسات التعليمية في منطقتين لمدة 15 يوما بسبب كورونا

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في محاولة منها للحد من انتشار فيروس كورونا، قررت السلطات الفرنسية مساء الجمعة إغلاق دور الحضانة والمؤسسات التعليمية في منطقتين لمدة 15 يوما. كما أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم تأجيل مباراة باريس سان جرمان وستراسبورغ بسبب الفيروس. وهي المرة الأولى من الدوري الفرنسي التي يتم فيها إرجاء مقابلة جراء الوباء.

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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب إغلاق دور الحضانة والمؤسسات التعليمية لمدة 15 يوما في منطقتي واز في الشمال وهون-ران شرق البلاد، بسبب فيروس كورونا، الذي "يتفشى بسرعة كبيرة".

ووفقا لآخر التقارير الرسمية الصادرة الجمعة، لقي تسعة أشخاص حتفهم جراء فيروس كورونا في فرنسا، فيما أصيب 577.

إرجاء مقابلة باريس سان جرمان ستراسبورغ بسبب الوباء

كما أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم الجمعة عن إرجاء المباراة التي كانت مقررة بين باريس سان جرمان ومضيفه ستراسبورغ السبت بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الرابطة "بناء على أمر من محافظة با-ران بشأن انتشار فيروس كورونا... ستتأجل (المباراة)"، بين سان جرمان ومضيفه ستراسبورغ ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين، لتكون أول مباراة يتم إرجاؤها في دوري الدرجة الأولى منذ وصول الفيروس إلى البلاد.

وكانت مباراة شانبلي ولومان من الدرجة الثانية هي الوحيدة، التي تأثرت بالفيروس، وفد أقيمت الجمعة خلف أبواب موصدة في مدينة بوفي في محافظة "واز" الأكثر تضررا في البلاد.

وما سرّع في اتخاذ قرار الإرجاء، إعلان السلطات الجمعة عن تكاثر الحالات المشخصة ايجابيا بالفيروس في مدينة "هون-ران"، المتاخمة لمحافظة "با-ران" حيث توجد مدينة ستراسبورغ.

ويأتي هذا التأجيل قبل خمسة أيام على لقاء سان جرمان، متصدر الدوري، مع بوروسيا دورتموند الألماني في "بارك دي برانس" في العاصمة الفرنسية في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وتأجل ماراتون باريس المقرر في 5 نيسان/أبريل المقبل بمشاركة نحو 60 ألف عداء وعداءة، إلى 18 تشرين الأول/أكتوبر، علما أن السلطات اتخذت قرار إلغاء كل المناسبات في الأماكن المغلقة التي تضم أكثر من خمسة آلاف شخص من أجل تجنب انتشار الفيروس.

فرانس24/ أ ف ب