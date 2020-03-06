فيروس كورونا: "لا تأجيل أو إلغاء" لبطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب (منظمون)

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باريس (أ ف ب)

أعلن منظمو بطولة رولان غاروس الفرنسية أنهم لا يفكرون "تأجيل أو إلغاء" ثانية البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، لكنهم "يدرسون سيناريوهات مختلفة" للبطولة المقرر اقامتها في أيار/مايو المقبل، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد الذي يضرب العالم، وفق ما أفادوا لوكالة فرانس برس الجمعة.

واتخذت السلطات الفرنسية قرار إلغاء كل المناسبات في الاماكن المغلقة التي تضم اكثر من خمسة آلاف شخص من أجل تجنب انتشار الفيروس، ما يعني أن البطولة التي تقام في الهواء الطلق بين 24 أيار/مايو والسابع من حزيران/يونيو على الملاعب الترابية غير معنية بهذا القرار.

وقال جان فرانسوا فيلوت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب "نحن في موقع مساحته 13 هكتارا ما يسمح بتنظيم تدفق المشجعين بطريقة مختلفة كليا عن ملاعب كرة القدم".

ويدرس المنظمون توزيع "المعقم والكمامات" اضافة الى "إلغاء التذاكر التي يحملها أشخاص من المناطق الموبوءة" كإجراءات محتملة من أجل "تقليل خطر العدوى".

وأكد فيلوت أن السقف الجديد الذي وضع في ملعب "فيليب شارتييه" الرئيسي لن يجعل منه "مكانا مغلقا"، معتبرا أنه "حتى مع سقف مغلق، ملعب فيليب شارتييه هو ملعب في الهواء الطلق. إنه مغطى، ولكن هناك مساحات بين المدرجات والسقف ما لا يجعله مكانا مقفلا".

ووفقا لآخر التقارير الرسمية الصادرة الجمعة، لقي تسعة أشخاص حتفهم جراء فيروس كورونا في فرنسا فيما أصيب 577.

وحققت بطولة رولان غاروس العام الماضي حضورا جماهيريا قياسيا في تاريخها خلال اسبوعين بلغ 520 الف مشجع.

© 2020 AFP