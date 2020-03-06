كأس فرنسا: الجزائري بودبوز ينتزع بطاقة عبور سانت إتيان إلى النهائي أمام باريس سان جرمان

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للمرة الأولى منذ 1982، بلغ نادي سانت إتيان الخميس نهائي كأس فرنسا لكرة القدم بعد فوزه على نادي رين، حامل اللقب، بهدفين مقابل هدف واحد. وبفضل هدف لاعب الوسط الجزائري رياض بودبوز، الذي سجله في الوقت القاتل، حقق سانت إتيان الصدارة وضرب موعدا أمام باريس سان جرمان.

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قبل لحظات على انتهاء المباراة، وبالتحديد في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي، خطف لاعب الوسط الجزائري رياض بودبوز هدف الفوز لفريقه سانت إتيان وضمن بطاقة العبور إلى المباراة النهائية ليضرب موعدا مع باريس سان جرمان.

وبعد دقائق من نزوله إلى أرضية الملعب، سجل بودبوز هدفا في الوقت القاتل ليمنح سانت إتيان الفوز على ضيفه رين حامل اللقب 2-1 الخميس، ليبلغ بذلك نهائي كأس فرنسا لكرة القدم للمرة الأولى منذ 1982.

وبعد افتتاح السنغالي مبايي نيانغ التسجيل من ركلة جزاء لرين ثالث الدوري المحلي خلافا لمجريات اللعب (33)، عادل تيموثي كولودجيدجاك قبل نهاية الشوط الاول (43).

التأهل إلى دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه

وخاض سانت إتيان المباراة بعد سقوطه أمام ليون الأحد وخروجه بنقطة واحدة في ست مباريات من الدوري منذ بداية شباط/فبراير، ما أدى إلى تراجعه إلى المركز السادس عشر متقدما بفارق نقطتين فقط عن نيم الذي يحتل أول مراكز منطقة الهبوط.

في المقابل، كان رين أحرز لقب الموسم الماضي على حساب سان جرمان في ركلات الترجيح.

وعكّر سانت إتيان، حامل اللقب 6 مرات آخرها في 1977، أحلام رين لتحقيق ثنائية كأس فرنسا والتأهل إلى دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه (يحتل المركز الثالث آخر المراكز المؤهلة الى المسابقة، بفارق نقطة يتيمة عن ليل الثالث).

وكان سان جرمان، حامل اللقب 12 مرة (رقم قياسي)، بلغ النهائي الاربعاء بفوز كبير على غريمه ومضيفه ليون 5-1 بينها ثلاثية للمهاجم الدولي الشاب كيليان مبابي. وتقام المباراة النهائي على ملعب استاد دو فرانس في 25 نيسان/أبريل المقبل.

فرانس24/ أ ف ب