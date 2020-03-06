دوري أبطال أفريقيا: 3 دول بينها بلدان مغاربيان تتنافس لنيل شرف استضافة النهائي

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تتنافس ثلاث دول بينها بلدان مغاربيان لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا على أراضيها. ويتعلق الأمر بكل من الكاميرون، تونس والمغرب، التي عبرت عن رغبتها لإجراء المقابلة المقررة إجراؤها في 29 أيار/مايو على أراضيها. وهذه المرة الأولى التي يقام فيها نهائي المنافسة القارية العريقة بمباراة واحدة فقط. والأمر نفسه بالنسبة لنهائي الاتحاد، وكان المغرب البلد الوحيد الذي أعرب عن استعداده لاستقبال مباراته.

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عبرت ثلاث دول، بينها بلدان مغاربيان، الجمعة عن رغبتها في استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020.

وأوضح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في بيان أن المغرب وتونس والكاميرون قد تقدمت بطلباتها في المهلة التي حددها الاتحاد في الفترة بين 11 و20 شباط/فبراير الماضي، لأجل نيل شرف تنظيم هذه المباراة.

واقترح المغرب ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، وتونس ملعب رادس الأولمبي في العاصمة، فيما عرضت الكاميرون استضافة النهائي على ملعب "جابوما ستاديوم" في مدينة دوالا. وتقام المباراة النهائية في 29 أيار/مايو المقبل.

وبلغت الدور ربع النهائي في المسابقة 6 فرق عربية هي: الترجي الرياضي حامل لقب النسختين الأخيرتين والنجم الساحلي التونسيان والوداد والرجاء البيضاويان المغربيان والأهلي والزمالك المصريان، إضافة إلى مازيمبي الكونغولي الديمقراطي وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي.

ويلعب الترجي مع ضيفه الزمالك الجمعة إيابا (1-3 ذهابا)، فيما يلتقي السبت النجم الساحلي مع الوداد البيضاوي (صفر-2)، ومازيمبي مع الرجاء البيضاوي (صفر-2)، وصنداونز مع الأهلي (صفر-2).

ويقام الدور نصف النهائي في الأول والثامن من أيار/مايو المقبل ذهابا وإيابا على التوالي.

وهي المرة الأولى التي يقام فيها نهائي المسابقة القارية العريقة من مباراة واحدة فقط، والأمر ذاته بالنسبة لكأس الاتحاد.

المغرب يستضيف نهائي كأس الاتحاد في 24 أيار/مايو المقبل

وأكد الاتحاد الأفريقي أن المغرب كان البلد الوحيد الذي تقدم بترشيحه لاستضافة نهائي كأس الاتحاد المقرر في 24 أيار/مايو المقبل.

واقترحت المملكة ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط.

وبلغت ربع النهائي من هذه المسابقة خمسة فرق عربية: هي نهضة بركان الوصيف وحسنية أكادير المغربيان والمصري البورسعيدي وبيراميدز المصريان والنصر الليبي، إضافة إلى هورويا كوناكري الغيني وزاناكو الزامبي وإنييمبا النيجيري.

وتقام مباريات الإياب الأحد، فيلعب بيراميدز مع ضيفه زاناكو (3-صفر ذهابا)، وحسنية أكادير مع النصر (5-صفر)، ونهضة بركان مع المصري (2-2)، وهورويا مع إنييمبا (1-1).

ويقام الدور نصف النهائي في 3 و10 أيار/مايو ذهابا وإيابا على التوالي.

وأوضح الاتحاد الافريقي أن القرار النهائي لاختيار البلد المضيف سيتم اتخاذه الخميس المقبل خلال اجتماع لجنة الطوارئ التابعة للكاف.

وكان الاتحاد القاري قرر في اجتماع للجنته التنفيذية في القاهرة في تموز/يوليو الماضي، اعتماد نظام المباراة النهائية الواحدة لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد ("الكونفدرالية") على أرض محايدة بدءا من الموسم الحالي، بدلا من دور نهائي بمباراتي ذهاب وإياب على أرض كل طرف.

فرانس24/ أ ف ب