مقتل مهاجمين استهدفا قوات الامن التونسي وستة جرحى أصيبوا في الهجوم

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تونس (أ ف ب)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية الجمعة ان شخصين وصفتهما ب"الارهابيين" نفذا هجوماً انتحارياً مستهدفين قوات الامن القريبة من مقر السفارة الأميركية بالعاصمة تونس وقد قتلا خلال العملية فيما جرح ستة آخرون.

وقالت وزارة الداخلية في بيان "تُعلم وزارة الدّاخلية عن قيام نفريْن يوم الجمعة 6 آذار/مارس 2020 على السّاعة 11,00 صباحا (10,00 تغ) صباحا باستهداف دوريّة أمنيّة مركّزة بمنطقة البحيرة 2 بالشّارع المقابل للسّفارة الأمريكية وذلك بتفجير نفسيهما".

وقد أسفرت هذه العمليّة عن "مصرع الإرهابيّيْن وإصابة خمسة أعوان أمن إصابات متفاوتة الخطورة وإصابة مدنيّ إصابة خفيفة"، وفقا للبيان.

وقالت السفارة الاميركية في بيان مقتضب على صفحة فيسبوك "فرق الطوارئ بصدد الاستجابة للانفجار الذي وقع بالقرب من السفارة الأميركية في تونس. يرجى عدم التواجد بالمنطقة ومراقبة وسائل الإعلام واتباع التعليمات الأمنية".

وقد وضعت كافّة الوحدات الأمنيّة في حالة تأهّب قصوى لمجابهة أيّة مخاطر محتملة وفقا للداخلية.

وأظهرت صور مارة مذعورين قرب مقر السفارة، في ضاحية ضفاف البحيرة التي تبعد بضعة كيلومترات عن مركز العاصمة والتي شهدت الانفجار في ساعة متأخرة من الصباح.

ولا تزال تونس تعيش على وقع الهجمات التي شنها مسلحون واستهدفت قوات الامن والشرطة والجيش والسياح.

وتتمركز الجماعات المسلحة أساسا في منطقة جبال الشعانبي في محافظة القصرين غرب البلاد، والحدودية مع الجزائر.

© 2020 AFP