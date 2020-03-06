16 قتيلا في انهيار مبنى في باكستان وفق حصيلة جديدة

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كراتشي (أ ف ب)

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى صباح الخميس في كراتشي (جنوب) كبرى مدن باكستان، إلى 16 قتيلا بعد انتشال خمس جثث جديدة من تحت الأنقاض كما ذكرت مصادر متطابقة.

وأعلن الحصيلة سما كوسار المسؤول في الأجهزة الصحية وأكدها طبيب في مستشفى عباسي شهيد الحكومي.

وكانت حصيلة مساء الخميس تحدثت عن 11 قتيلا و22 جريحا.

وتم الاستعانة بالجيش للبحث عن ناجين محتملين كما قال المسؤول البلدي رهان هاشمي. وقال "لا يزال سبعة أشخاص مفقودين لكن من المبكر القول ما إذا كانوا تحت الأنقاض".

ومنعت الشاحنات من المرور قرب موقع الانهيار وسط أزقة ضيقة. وافاد مراسل فرانس برس أن عملية رفع الأنقاض يجب أن تتم يدويا.

وغالبا ما يكون سبب هذه الكوارث في باكستان استخدام مواد بناء سيئة النوعية وعدم احترام المعايير المطلوبة.

وبحسب أشقر دارا المسؤول في هيئة التنظيم المدني في ولاية السند وعاصمتها كراتشي، كانت اسس المبنى معدة لأربع طبقات وبنيت طبقة إضافية بصورة غير مشروعة.

وأضاف أن خللا في نظام الصرف الصحي قد يكون تسبب بالانهيار.

وتابع أن انهيار المبنى أدى إلى تدمير منزلين مجاورين.

© 2020 AFP