أنقرة تنفي وقوع انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار بإدلب السورية وتؤكد أنها "ستظل قوة ردع" في المنطقة

نقلت وزارة الدفاع التركية السبت عن وزير الدفاع خلوصي أكار قوله إن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في إطار اتفاق مع روسيا في إدلب بسوريا لم يشهد أي انتهاكات. وأكد الوزير أن بلاده ستظل قوة ردع لمنع وقوع خروقات للاتفاق، وأنها ستستخدم حق الدفاع عن النفس في حال استهداف قواتها أو قواعدها في المنطقة.

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لم تشهد محافظة إدلب السورية وقوع أي انتهاكات منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين موسكو وأنقرة، وفقا لما نقلته وزارة الدفاع التركية السبت على لسان الوزير خلوصي أكار قوله إن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في إطار اتفاق مع روسيا في إدلب السورية لم يشهد أي انتهاكات.

وقال أكار "سنظل قوة ردع لمنع أي انتهاك لوقف إطلاق النار. لم يحدث أي شيء منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ".

وتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو بعد محادثات لاحتواء الصراع الذي أدى إلى نزوح نحو مليون شخص في ثلاثة أشهر.

تركيا ستدافع عن نفسها

أضاف أكار أن تركيا ستستخدم حق الدفاع عن النفس إذا كان هناك أي هجوم يستهدف قواتها أو قواعدها في المنطقة.

ودعا الاتفاق إلى القيام بدوريات مشتركة للقوات التركية والروسية حول طريق إم-4 في منطقة إدلب بدءا من 15 مارس/آذار.

وقال أكار إن تركيا بدأت العمل على إرساء قواعد الممر الآمن حول الطريق وإن وفدا عسكريا روسيا سيزور أنقرة هذا الأسبوع لمناقشة الخطوات التالية.

فرانس24/ رويترز