اعتقال النجم البرازيلي رونالدينيو وشقيقه في الباراغواي

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اسونسيون (أ ف ب)

اعتقل نجم الكرة البرازيلية السابق رونالدينيو وشقيقه روبرتو دي اسيس موريرا الجمعة بطلب من المدعي العام في الباراغواي لدخولهما البلد بوثائق مزورة.

وكان اطلق سراح رونالدينيو وشقيقه بعد تحقيقات اولية بشأن هذه القضية اجريت معهما صباح الجمعة واستمرت على مدى 7 ساعات، وخرج النجم البرازيلي بعدها من دون الادلاء باي تصريح امام عدد كبير من الصحافيين.

لكن الامور انقلبت رأسا على عقب عندما اصدرت النيابة العامة في الباراغواي بعد ذلك بساعتين تغريدة على موقعها على تويتر تؤكد فيه الجمعة بان "المدعي العام اصدر مذكرة اعتقال واتهم اللاعب رونالدينيو باستعمال بطاقة هوية مزورة وطالب بوضعه في السجن الاحتياطي".

وقالت مصادر في النيابة العامة لوكالة "فرانس برس" بان الشقيقين سيخضعان للتحقيق السبت.

وانتقد ادولفو مارين محامي رونالدينيو وشقيقه القرار الجديد للنيابة العامة وقال في هذا الصدد "لا نفهم على اي اساس تم اعتقالهما".

وكان المدعي العام فيديريكو دلفينو اوصى في بادىء الامر بعدم ملاحقة رونالدينيو (39 عاما) وشقيقه "لكن بشرط الاعتراف بارتكاب الجريمة المتهمين بها، وبهذه الحالة استعمال وثائق مزورة".

وقال دلفينو امام وسائل الاعلام "لقد شرعنا في توجيه الاتهام لعدة اشخاص. قدم رونالدينيو وشقيقه معلومات ذات أهمية في التحقيق تتعلق باكتشاف عصابة لتزوير وثائق" ثم أخرجا من القضية.

وأضاف ان الشقيقين تصرفا "بحسن نية" في قضية تلقي وثائق الباراغواي المزوّرة.

وبحسب المحقق جيلبرتو فليتاس، فان رونالدينيو حصل على جواز السفر المزوّر من رجل الاعمال البرازيلي ويلمونديس سوزا ليرا الذي تعرض للايقاف.

وقال المحامي مارين ان رونالدينيو ابلغ المدعي العام بالحصول على جواز السفر قبل شهر في البرازيل.

وبحسب وزير الداخلية اوكليديس اسيفيدو الاربعاء، فإن الشرطة داهمت الفندق الذي يقيم فيه اللاعب الفائز بالكرة الذهبية عام 2005، في العاصمة اسونسيون حيث يروّج لكتاب، وعثرت على جواز سفر مزور صنع في العاصمة الباراغويانية قبل بضعة اشهر "نحن نحقق أيضا في مسؤولية السلطات عن السماح لهما بدخول البلاد بوثائق مزورة".

وكانت محكمة برازيلية قد حرمت رونالدينيو من جواز سفره في نهاية عام 2018، لعدم دفعه غرامة مالية قدرها 2,5 مليون دولار اميركي على خلفية بناء رصيف دون إذن على حافة بحيرة في منطقة محمية في بورتو اليغري (جنوب) وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

ويعد رونالدينيو من ابرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وقد احرز تقريبا كل الالقاب المتاحة له من كأس عالم، كوبا اميركا، كأس القارات، دوري ابطال اوروبا، الدوري الاسباني والايطالي، والكرة الذهبية...

© 2020 AFP