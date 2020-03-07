الدوري الأميركي للمحترفين: تغيير مفاجىء في الإدارة الفنية لبروكلين نتس

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نيويورك (أ ف ب)

أعلن نادي بروكلين نتس القريب من التأهل الى الادوار الاقصائية "بلاي اوف" في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، اقالة مدربه كيني أتكينسون السبت وتعيين مساعده جاك فون بدلا منه.

وقال مدير عام النادي شون ماركس في بيان "بعد التحدث مع كيني حول تقدم الفريق هذا الموسم، اتفقنا على أن تغيير المدرب يصب في مصلحة النادي. كان قرارا بالغ الصعوبة، لكن الفريق يجد انه ضروري في هذه اللحظة".

ويحتل بروكلين راهنا المركز السابع في المنطقة الشرقية وهو المؤهل الى البلاي اوف مع 28 فوزا و34 خسارة، وجاء خبر اقالة مدربه بعد الفوز على سان انتونيو سبيرز 139-120.

وخاض نتس معظم موسمه دون نجمه كايري ايرفينغ الذي خضع لجراحة ستبعده حتى نهاية الموسم الذي يغيب عن كامله النجم القادم من غولدن ستايت ووريرز كيفن دورانت المصاب في وتر أخيل.

وكان أتكينسون (52 عاما) الذي احترف كلاعب في فرنسا وايطاليا واسبانيا والمانيا وهولندا واشرف على نتس منذ 2016، قاده الموسم الماضي الى الدور الاول من البلاي اوف حيث أقصي أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

وفي اربعة أعوام مع بروكلين قاد اتكينسون فريقه الى 118 فوزا مقابل 190 خسارة.

بدوره، حمل فون (45 عاما) الوان يوتا جاز، أتلانتا هوكس، اورلاندو ماجيك، نتس وسان انتونيو سبيرز الذي احرز معه لقب الدوري في 2007. وكان مدربا مساعدا في سبيرز واورلاندو قبل الانتقال الى نتس في 2016.

© 2020 AFP