الدوري الاميركي للمحترفين: ليكرز يحسم موقعة القمة ضد باكس

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لوس انجليس (أ ف ب)

حسم لوس انجليس ليكرز متصدر المجموعة الغربية موقعة القمة التي جمعته بمتصدر الشرقية ميلووكي باكس بالفوز عليه 113-103 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وثأر ليكرز بالتالي لخسارته امام باكس في 19 كانون الاول/ديسمبر الماضي عندما فاز الاخير بنتيجة 111-104.

كما كانت الغلبة في المواجهة الثانية ضمن المباراة بين الملك ليبرون جيمس واليوناني يانيس انتيتوكونمبو للاول علما بان الاثنين يتنافسان على لقب افضل لاعب في الدوري هذا الموسم.

وسجل جيمس 37 نقطة مع 8 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة رافعا رصيده الاجمالي من النقاط الى اكثر من 34 الف نقطة في مسيرته، كما قام بمجهود دفاعي على يانيس، واضاف انتوني ديفيس 30 نقطة بينها 14 في الربع الاخير.

في المقابل سجل يانيس 32 نقطة مع 11 متابعة و6 تمريرات حاسمة، لكنه اخطأ في ثلاث رميات حرة في الدقيقتين الاخيرتين.

ولا يزال باكس يملك افضل سجل في الدوري مع 53 انتصارا مقابل 10 هزائم، مقابل 48 فوزا ليكرز مع 13 خسارة.

ويتعين على ليكرز خوض مباراة قمة اخرى في دربي مدينة لوس انجليس ضد جاره كليبرز الاحد.

وتابع يوتا جاز نتائجه اللافتة في الاونة الاخيرة وتغلب على بوسطن سلتيكس 99-94 محققا فوزه الرابع تواليا.

ويبدو ان مايك كونلي نجم يوتا جاز بدأ يستعيد مستواه تدريجيا بعد اصابات عدة تعرض لها هذا الموسم وسجل 25 نقطة.

سينهي يوتا مبارياته خارج قواعده السبت ضد ديترويت بيستونز وهو احتفظ بالمركز الرابع في المنطقة الغربية برصيد 40 فوزا مقابل 22 خسارة امام هيوستن روكتس.

واوقف نيو اورليانز بيليكانز سلسلة من ثلاث هزائم وتغلب على ميامي هيت 111-104 بفضل 19 نقطة لجوش هارت و17 للشاب الواعد زيون وليامسون.

وكانت المباراة الاولى في اخر 14 يخوضها وليامسون يسجل فيها اقل من 20 نقطة.

ويبدو الصراع حامي الوطيس على البطاقة الثامنة في المنطقة الغربية المؤهلة الى الادوار الاقصائية في البلاي اوف بين ممفيس غريزليز وبورتلاند ترايل بلايزرز لكن كلاهما تعرض للهزيمة، الاول امام دالاس مافريكس 96-121، والثاني امام فينيكس صنز 117-127.

وتغلب بروكلين نتس على سان انتونيو سبيرز 139-120 بفضل "تريبل دابل" لنجمه كاريس لوفير (27 نقطة و11 متابعة و10 تمريرات حاسمة) علما بانه كان سجل 51 نقطة في سلة بوسطن الثلاثاء.

© 2020 AFP