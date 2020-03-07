بطولة ألمانيا: وصافة لايبزيغ مهدَّدة وليفركوزن يتألق أكثر

إعلان اقرأ المزيد

برلين (أ ف ب)

فرط لايبزيغ مجددا بالنقاط وباتت وصافته مهددة بعد تعادله مع مضيفه فولفسبورغ دون أهداف، السبت في المرحلة 25 من الدوري الالماني لكرة القدم.

وصحيح أن لايبزيغ لم يخسر في آخر ست مباريات، إلا أنه اهدر 8 نقاط بتعادله اربع مرات مع مونشنغلادباخ وبايرن ميونيخ وليفركوزن ثم فولفسبورغ، وهذه المرة الثالثة فقط هذا الموسم يعجز عن التسجيل في الدوري.

وخاض لايبزيغ المباراة وتركيزه منصب على مواجهة ضيفه توتنهام الانكليزي الثلاثاء في اياب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا، بعد فوزه ذهابا 1-صفر.

ورفع لاعبو المدرب الشاب يوليان ناغلسمان رصيدهم الى 50 نقطة، بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب الذي يستقبل أوغسبورغ المتواضع الاحد.

لكن لايبزيغ قد يخسر موقعه بحال فوز بوروسيا دورتموند الثالث في وقت لاحق على بوروسيا مونشنغلادباخ الخامس في مباراة قمة.

واستهل ناغلسمان المواجهة دون هدافه الدولي تيمو فيرنر، وصيف ترتيب الهدافين (21)، الذي تعرض لاصابة طفيفة خلال تمارين هذا الاسبوع، ما اضعف القدرات الهجومية لفريقه، ثم دفع به في الدقيقة الستين دون ان يدرك الشباك.

وهذا التعادل الثاني بينهما هذا الموسم في الدوري بعد الاول ذهابا (1-1) والسلبي الاول في تاريخ مواجهاتهما، بيد ان لايبزيغ سحق مضيفه 6-1 في الدور الثاني من مسابقة الكأس.

وتابع باير ليفركوزن مسلسله الجيد وفرض نفسه منافسا قويا على بطاقات التأهل لدوري ابطال اوروبا، بفوزه الكبير على ضيفه أينتراخت فرانكفورت 4-صفر.

ورفع ليفركوزن الذي حقق فوزه السابع في آخر تسع مباريات، رصيده الى 47 نقطة في المركز الرابع موقتا، بفارق نقطة بوروسيا مونشنغلادباخ الذي يملك مباراة مؤجلة.

وافتتح لاعب الوسط الدولي كاي هافرتس التسجيل باكرا متابعا كرة من مسافة قريبة (4). وبعمر 20 عاما و270 يوما، اصبح هافرتس اصغر لاعب يصل الى حاجز 30 هدفا في الدوري، متخطيا رقم كلاوس فيشر (20 عانا و285 يوما).

بعدها اضاف كريم بلعربي الثاني بكرة مقشرة من الجهة اليسرى (14). وفي الشوط الثاني، سجل البرازيلي الشاب باولينيو ثنائية بعد تلاعبه بالدفاع (49 و55).

واصبح باولينيو اول لاعب من ليفركوزن يسجل ثنائية في أول مباراة له في الدوري.

© 2020 AFP