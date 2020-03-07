بطولة فرنسا: موناكو يواصل نزيف النقاط

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باريس (أ ف ب)

واصل موناكو نزيف النقاط بخسارته أمام جاره نيس 1-2 السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان موناكو البادئ بالتسجيل عبر الدولي التونسي الأصل وسام بن يدر في الدقيقة 32 رافعا رصيده إلى 18 هدفا ولحق بمهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي إلى صدارة لائحة الهدافين.

وأدرك نيس التعادل بواسطة الدولي الدنماركي كاسبر دولبرغ في الدقيقة 59، قبل أن يسجل اللاعب نفسه القادم الصيف الماضي من أياكس أمستردام الهولندي، هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع رافعا رصيده إلى 11 هدفا على لائحة الهدافين.

وهي المباراة الثالثة على التوالي التي لم يذق فيها موناكو الفوز بعد تعادلين متتاليين، فأهدر فرصة الانفراد بالمركز الخامس وتجمد رصيده عند 40 نقطة وتراجع إلى المركز التاسع، فيما ارتقى نيس الى المركز السادس برصيد 41 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ليون ومونبلييه اللذين يحلان ضيفين على ليل ورين الأحد في ختام المرحلة.

وصعد رينس الى المركز الخامس مؤقتا بفوزه على ضيفه بريست بهدف وحيد سجله المالي الشاب البلال توريه في الدقيقة 37.

ورفع رينس رصيده إلى 41 نقطة بفارق الاهداف أمام نيس، فيما تجمد رصيد بريست عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر.

وعمق ديجون جراح تولوز صاحب المركز الأخير عندما تغلب عليه بهدفين للدوليين المغربيين حمزة منديل (40) ونايف أكرد (53) مقابل هدف لكونتان بواغار (41).

وتغلب متز على ضيفه نيم بهدفين للسنغالي أوبا نغيت (7) والغاني جون بوي (81) مقابل هدف للوكاس دو (49)، وأنجيه على نانت بهدفين نظيفين سجلهما أنطونيو بوبيشون (48) ورومان توماس (53).

ويلعب الأحد أيضا سانت اتيان مع بوردو.

وتأجلت مباراة ستراسبورغ مع باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر لمخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

© 2020 AFP