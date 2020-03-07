ترامب يعين مارك ميدوز كبيرا لموظفي البيت الابيض

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واشنطن (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه اختار النائب الجمهوري وأحد أنصاره الأكثر ولاء، مارك ميدوز، ليكون كبير موظفي البيت الأبيض، وهو منصب مهم وصعب في الإدارة الأميركية.

وسيكون ميدوز رابع شخصية تتولى هذا المنصب منذ بدء رئاسة ترامب.

وكتب ترامب على تويتر "أنا سعيد بإعلان أن عضو الكونغرس مارك ميدوز سيصبح كبير موظفي البيت الأبيض".

وأضاف "عرفت مارك وعملت معه فترة طويلة، وعلاقتنا جيدة حقًا".

ويحلّ ميدوز البالغ من العمر 61 عامًا في هذا المنصب محلّ ميك مولفاني الذي كان يشغل المنصب بالوكالة.

وتابع ترامب "أودّ أن أشكر كبير الموظّفين بالوكالة ميك مولفاني على خدمته لهذه الحكومة بشكل جيّد". وأشار إلى أنّ مولفاني "سيكون المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ايرلندا الشماليّة".

© 2020 AFP