تونس: ما من جهة تبنت حتى الآن التفجير الانتحاري قرب السفارة الأمريكية في العاصمة

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس24

تداولت وسائل الإعلام التونسية السبت أنباء عن إصابة أحد موظفي السفارة الأمريكية في التفجير الانتحاري الذي وقع الجمعة بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة تونس. وقد زار رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ عناصر قوات الأمن الخمسة المصابين. وأشار مراسل فرانس24 في تونس، نور الدين مباركي، إلى أن إصابات عناصر الأمن صنفت بأنها "طفيفة". ولحد الآن، لم تتبن أي جماعة أو تنظيم هذه العملية الانتحارية، مثلما كان الحال في العملتين الإرهابيتين الأخيرتين التي شهدتهما تونس. كذلك، لم يتم الكشف عن أي معلومة تؤكد ما أشيع بأن دولا عربية حذرت الأمن التونسي قبل وقوع الهجوم.