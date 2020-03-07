دوري أبطال أفريقيا: الرجاء-الزمالك والوداد-الأهلي قمتا الدور نصف النهائي

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لاعب النجم الساحلي صدام بن عزيزة مع لاعب الوداد يحيى جبران على ملعب رادس في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. 7 مارس/آذار 2020.

اكتمل ركب المتأهلين إلى نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد أن ترشح نادي الوداد المغربي إلى دور الأربعة مساء السبت رغم خسارته أمام مضيفه النجم الرياضي الساحلي التونسي صفر-1 في مباراة إياب ربع النهائي. وبالتالي ستكون مبارتا نصف النهائي على النحو التالي: الرجاء البيضاوي-الزمالك والوداد-الأهلي.

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أكمل الوداد البيضاوي المغربي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، عقد المتأهلين إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم بحجزه البطاقة الرابعة والأخيرة رغم خسارته أمام مضيفه النجم الساحلي التونسي صفر-1 السبت في رادس في مباراة إياب ربع النهائي.

وسجل الجزائري كريم العريبي الهدف في الدقيقة 58 بيد أنه لم يحرم الفريق المغربي من بلوغ الدور نصف النهائي كونه فاز بثنائية نظيفة ذهابا السبت الماضي.

وفي نصف النهائي، يلتقي الرجاء البيضاوي مع الزمالك، والوداد البيضاوي مع الأهلي في إعادة لنهائي 2017.

وتقام مباراتا الذهاب في الدار البيضاء في الفترة بين 1 و3 أيار/مايو المقبل، والإياب في القاهرة في الفترة بين 8 و10 منه.

وقد لحق الأهلي والرجاء في وقت سابق السبت بالزمالك إلى الدور نصف النهائي بتعادل الأول مع مضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي 1-1، ورغم خسارة الثاني أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي الديمقراطي صفر-1 في إياب الدور ربع النهائي.

فرانس24/ أ ف ب