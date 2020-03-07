دوري أبطال إفريقيا: الأهلي والرجاء يلحقان بالزمالك إلى نصف النهائي

إعلان اقرأ المزيد

نيقوسيا (أ ف ب)

لحق الأهلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي بالزمالك المصري إلى الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم، بتعادل الأول مع مضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي 1-1، ورغم خسارة الثاني أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي الديموقراطي صفر-1 السبت في إياب الدور ربع النهائي.

في المباراة الأولى في بريتوريا، تقدم الاهلي بفضل النيران الصديقة عندما سجل المهاجم ليبوهانغ مابوي بالخطأ في مرمى فريقه (21)، ورد صنداونز بسرعة عبر الاوروغوياني غاستون سيرينو (27).

وضمن الأهلي، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (8)، تأهله لفوزه ذهابا بثنائية نظيفة في القاهرة، ورد الاعتبار بالتالي لخروجه من الدور ذاته الموسم الماضي على يد الفريق الجنوب إفريقي، بطل 2016، عندما خسر بخماسية نظيفة ذهابا في بريتوريا، وفاز 1-صفر إيابا في الاسكندرية.

وفي الثانية، سجل إسحاق تشيبانغو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50، لكنه لم يكن كافيا لمواصلة مازيمبي حامل اللقب خمس مرات، لمشواره في المسابقة بعدما كان خسر صفر-2 ذهابا في الدار البيضاء.

وأهدر جاكسون موليكا ركلة جزاء لمازيمبي في الدقيقة 68 تصدى لها الحارس أنس الزنيتي.

وكان الزمالك جرَّد الترجي التونسي من اللقب الذي ناله في الموسمين الأخيرين وحرمه من أن يصبح أول فريق يتوج باللقب ثلاث مرات متتالية، عندما خسر أمامه صفر-1 إيابا في رادس بعدما كان تغلب عليه 3-1 ذهابا في القاهرة.

وفي نصف النهائي، يلعب الزمالك مع الرجاء البيضاوي (في الأول من أيار/مايو المقبل ذهابا في الدار البيضاء والثامن منه إيابا في القاهرة)، والأهلي مع النجم الساحلي التونسي أو الوداد البيضاوي المغربي اللذين يلتقيان لاحقا في رادس.

وكان الوداد البيضاوي فاز بثنائية نظيفة ذهابا في الدار البيضاء.

© 2020 AFP