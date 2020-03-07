إيران: كوفيد-19 يودي بحياة نائبة برلمانية وسط ارتفاع عدد الوفيات إلى 145

بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في إيران السبت 145 حالة، بعدما زاد 21 حالة في الساعات الـ24 الأخيرة، كما أفاد مسؤولون إيرانيون ووكالات أنباء محلية. ومن بين الأشخاص الذين توفوا بسبب الوباء نائبة في البرلمان من المحافظين عن طهران، فاطمة رهبر. أما عدد الإصابات، فقد تجاوز الألف خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إلى 5823، بحسب مسؤول في وزارة الصحة.

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قال مسؤولون إيرانيون ووكالات أنباء محلية إن عدد وفيات فيروس كورونا في إيران زاد 21 حالة في الساعات الـ 24 الأخيرة ليصل السبت إلى 145، ومن بينهم فاطمة رهبر وهي نائبة برلمانية من المحافظين عن طهران.

وذكر مسؤول في وزارة الصحة في إفادة نقلها التلفزيون أن عدد حالات الإصابة زاد أكثر من ألف خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إلى 5823.

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من جهتها، ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية أن النائبة بالبرلمانية فاطمة رهبر توفيت الجمعة إثر إصابتها بالفيروس. وهذا مؤشر على أن المرض ينتشر داخل مؤسسات الدولة، إذ كانت الوكالة ذاتها قد أعلنت في 2 مارس/آذار عن وفاة عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محمد مير محمدي بعد إصابته بفيروس كوفيد-19.

وأصيب أيضا بالفيروس مساعد وزير الصحة إيراج حريرجي والعضو بالبرلمان محمود صادقي.

وذكرت وكالة مهر للأنباء أن السلطات المسؤولة عن شؤون المساجد في البلاد أرجأت كل التجمعات والاحتفالات الدينية حتى إشعار آخر في إطار جهود احتواء التفشي.

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وتعتبر إيران مركز التفشي في منطقة الشرق الأوسط إذ كانت أغلب الحالات المسجلة في المنطقة لأشخاص زاروا إيران أو خالطوا أشخاصا زاروها.

ولقد بات وباء كوفيد-19 منتشرا في كل القارات باستثناء أنتاركتيكا، وتجاوز عدد المصابين بالفيروس في العالم المئة ألف شخص بينهم أكثر من 3400 حالة وفاة في 92 دولة ومنطقة، وفق حصيلة جمعتها وكالة الأبناء الفرنسية الجمعة استنادا إلى مصادر رسمية.

فرانس24/ أ ف ب