فيروس كورونا: ارتفاع حصيلة الإصابات بفرنسا إلى 949 والبابا يقيم صلاة التبشير الملائكي عبر الإنترنت

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ارتفعت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في فرنسا السبت إلى 16، كما أعلنت وزارة الصحة بعد تسجيل وفاة خمسة أشخاص إضافيين في البلاد. كما ارتفع عدد الإصابات إلى 949. من جهته، أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس سيقيم صلاة التبشير الملائكي الأحد عبر الإنترنت وليس علنا كالمعتاد. ويتسع انتشار الفيروس الذي أصاب أكثر من مئة ألف في العالم من يوم لآخر، ليرغم البلدان على مضاعفة تدابيرها الاحترازية.

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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية السبت وفاة خمسة أشخاص إضافيين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 16. وقال المدير العام للصحة جيروم سالومون إن 45 مصابا بالفيروس هم في العناية المركزة بزيادة ست حالات عن الحصيلة التي أعلنت الجمعة.

وتحتل فرنسا المرتبة الخامسة على قائمة الدول الأكثر تأثرا بالفيروس، إذ ارتفع عدد الإصابات إلى 949.

وعموما، يتسع انتشار كوفيد-19 الذي أصاب أكثر من مئة ألف في العالم، ويرغم البلدان على مضاعفة تدابيرها الاحترازية. فقد أعلن الفاتيكان السبت أن البابا فرنسيس سيقيم صلاة التبشير الملائكي الأحد عبر الإنترنت وليس علنا كالمعتاد.

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وجاء في بيان الفاتيكان أنه سيتم "بث الصلاة بالبث المباشر من قبل +أخبار الفاتيكان+ وعلى شاشات في ساحة القديس بطرس".

من جهتها، سجلت إيطاليا ارتفاعا كبيرا في أعداد المصابين إذ بلغت الحصيلة 5883، كما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 233 حالة. وقررت الحكومة تعزيز طواقم مستشفياتها بـ20 ألف عنصر طبي وشبه طبي جديد في إطار جهود.

انهيار فندق تستخدمه السلطات منشأة للحجر الصحي في شرق الصين

وأعلنت الصين السبت 28 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3070 في البلاد، مع ارتفاع في عدد الحالات الجديدة خارج مقاطعة هوباي (وسط) حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى في كانون الأول/ديسمبر.

وانهار فندق تستخدمه السلطات منشأة للحجر الصحي في مقاطعة فوجيان في شرق البلاد، ولا يزال نحو ثلاثين شخصا تحت الأنقاض.

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وأعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد في مؤتمر صحافي السبت أن مصر سجلت 33 إصابة جديدة بالفيروس على متن باخرة في النيل وتحديدا في الأقصر جنوب البلاد.

وأوضحت أن الحالات الجديدة أتت بعد اجراء اختبارات الكشف عن الفيروس للعاملين والأجانب على متن الباخرة بعد اكتشاف 12 حالة عليها تم إعلانها الجمعة، ما يرفع عدد الاصابات على باخرة الأقصر إلى 45 حالة.

في هذا الوقت، تجاوز عدد الإصابات المؤكدة في كوريا الجنوبية سبعة آلاف السبت، ما يجعلها الدولة الأكثر تأثرا بالمرض خارج الصين. وتليها إيران ، حيث سجلت 21 حالة وفاة و1076 إصابة خلال 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة إلى 145 وفاة و5823 إصابة.

في الولايات المتحدة ايضا، يثير تفشي المرض القلق. فقد تم تشخيص إصابات بالفيروس لدى 21 شخصا على متن سفينة "غراند برنسيس" السياحية قبالة ساحل كاليفورنيا، بعد ظهور أعراض لدى بعض الركاب البالغ عددهم 3533 ولدى بعض أفراد الطاقم، وفق ما أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الذي ينسق جهود مكافحة الفيروس في الولايات المتحدة.

إرجاء ماراتون برشلونة

وأودى الفيروس بشخصين في فلوريدا، هما أول ضحيتين خارج الساحل الغربي، وفق ما أعلنت السلطات الصحية في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة.

ومنذ أسابيع عدة، ينخفض عدد الإصابات الجديدة المسجلة يوميا في الصين. وسُجلت 74 إصابة جديدة في هوباي في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وهو العدد الأدنى منذ اتخاذ تدابير الحجر في المقاطعة، بحسب السلطات الصينية.

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إلى ذلك، أرجئ ماراتون برشلونة الذي كان مقررا في 15 آذار/مارس إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر، كما أعلنت المجر إلغاء احتفالات العيد الوطني التي كانت مقررة في بودابست في 15 آذار/مارس.

وخارج الصين، أغلقت 13 دولة مؤسساتها التعليمية وبات حوالى 300 مليون تلميذ في العالم محرومين من الذهاب إلى المدارس لأسابيع عدة.

وتتخذ العديد من البلدان إجراءات منع من الدخول أو فرض حجر صحي على المسافرين الآتين من بلدان متأثرة بالوباء. فيما اتخذت 22 دولة أخرى إجراءات فرض حجر صحي.

فرانس24/ أ ف ب