السعودية تعيد فتح صحن الكعبة لكن تعليق العمرة لا يزال قائما

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أعادت الرياض فتح صحن الكعبة السبت، لكن لا يزال قرار تعليق العمرة غير المسبوق قائما. وشارك مئات الأشخاص السبت في الطواف حول الكعبة التي ظلت محاطة بالحواجز. وكانت السلطات السعودية قد أعلنت الأربعاء ولأول مرة منذ عقود، إغلاق صحن الكعبة طوال فترة تعليق العمرة تفاديا لتفشي فيروس كورونا.

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أعادت السعودية فتح صحن الكعبة السبت عقب إغلاقه مؤقتا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن لا يزال قرار تعليق العمرة غير المسبوق قائما منذ إعلانه الأربعاء.

وكانت العمرة مهددة بأن تصبح أكبر بؤرة للإصابة في السعودية بعد تأكيد خمس إصابات بالفيروس. وفي الإجمال، سجلت في الخليج 150 إصابة بفيروس كوفيد-19.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن الملك سلمان بن عبد العزيز أمر بـ"السماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتبارا من فجر اليوم السبت" .

وشارك مئات الأشخاص السبت في الطواف حول الكعبة التي ظلت محاطة بالحواجز.

وتواصل أيضا إغلاق المنطقة الفاصلة بين الصفا والمروة التي يقصدها المسلمون خلال مراسم العمرة.

لكن سمح للناس بدخول مسجد مكة الكبير والمسجد النبوي في المدينة لأداء الصلوات اليومية.

ويغلق هذان المسجدان بعد ساعة من صلاة العشاء للسماح بالتنظيف والتعقيم قبل فتحهما مرة أخرى الفجر.

ويثير قرار تعليق العمرة التي يؤديها ملايين المسلمين كل عام، مخاوف من تعليق الحج الذي يمثل ركنا من أركان الإسلام، ويبدأ نهاية تموز/يوليو.

ولم تتطرق بعد السلطات السعودية إلى مسألة اتخاذ إجراءات وقائية بخصوص الحج الذي شارك فيه نحو 2,5 مليون شخص عام 2019.

وإضافة إلى تأثرها بتراجع أسعار النفط، يمكن أن تخسر المملكة مليارات الدولارات التي توفرها السياحة الدينية كل عام.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية أنه سيتم حصر الدخول إلى المملكة من الإمارات العربية المتحدة والكويت "مؤقتا" في مطارات الرياض وجدة (غرب) والدمام (شمال شرق).

ولا يمكن إلا لشاحنات السلع الدخول عبر المنافذ البريّة.

وأعلن وزير الرياضة "تعليق المشاركة العامة" في جميع الفعاليات الرياضية اعتبارا من السبت.

واتخذت دول خليجية أخرى إجراءات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. وأعلنت الكويت السبت تعليق الرحلات من بنغلادش والفيليبين والهند وسريلانكا وسوريا ولبنان ومصر.

فرانس24/ أ ف ب