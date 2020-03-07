دوري أبطال أفريقيا: النادي الأهلي والرجاء البيضاوي يلحقان بالزمالك إلى نصف النهائي

صورة من مباراة الذهاب بين الأهلي وماملودي صنداونز في الإسكندرية. 29 فبراير/شباط 2020.

تأهل النادي كل من الأهلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي السبت إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك إثر مبارتا إياب الدور ربع النهائي. وتعادل الأهلي أمام مضيفه الجنوب أفريقي ماميلودي صنداونز 1-1 بعد أن فاز عليه في الذهاب 2-صفر، فيما خسر الرجاء أمام مازيمبي الكونغولي الديمقراطي صفر-1 بعد فوزه في الدار البيضاء بثنائية نظيفة.

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لحق الأهلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي السبت بالزمالك المصري إلى الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم، بتعادل الأول مع مضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي 1-1، ورغم خسارة الثاني أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي الديمقراطي صفر-1 في إياب الدور ربع النهائي.

ففي بريتوريا، تقدم الأهلي بفضل النيران الصديقة عندما سجل المهاجم ليبوهانغ مابوي بالخطأ في مرمى فريقه (21)، ورد صنداونز بسرعة عبر الأوروغوياني غاستون سيرينو (27). وضمن الأهلي، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (8)، تأهله لفوزه ذهابا بثنائية نظيفة في القاهرة.

وفي لوبومباشي (جنوب جمهورية الكونغو الديمقراطية)، سجل إسحاق تشيبانغو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50، لكنه لم يكن كافيا لمواصلة مازيمبي حامل اللقب خمس مرات، لمشواره في المسابقة بعدما كان خسر صفر-2 ذهابا في الدار البيضاء.

وأهدر جاكسون موليكا ركلة جزاء لمازيمبي في الدقيقة 68 تصدى لها الحارس أنس الزنيتي.

وكان الزمالك جرَد الترجي التونسي من اللقب الذي ناله في الموسمين الأخيرين عندما خسر أمامه صفر-1 إيابا في رادس بعدما كان تغلب عليه 3-1 ذهابا في القاهرة.

وفي نصف النهائي، يلعب الزمالك مع الرجاء البيضاوي (في 1 أيار/مايو المقبل ذهابا في الدار البيضاء والثامن منه إيابا في القاهرة)، والأهلي مع النجم الساحلي التونسي أو الوداد البيضاوي المغربي اللذين يلتقيان لاحقا في رادس.

وكان الوداد البيضاوي فاز بثنائية نظيفة ذهابا في الدار البيضاء.

فرانس24/ أ ف ب