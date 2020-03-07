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لبنان: رئيس الحكومة حسان دياب يعلن تعليق دفع الديون المستحقة في 9 مارس/آذار

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رئيس الوزراء اللبناني حسن دياب يتحدث في القصر الرئاسي في بعبدا، لبنان في 21 كانون الثاني (يناير) 2020.
رئيس الوزراء اللبناني حسن دياب يتحدث في القصر الرئاسي في بعبدا، لبنان في 21 كانون الثاني (يناير) 2020. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب السبت أن بلاده ستعلق دفع الديون المستحة في 9 مارس/آذار، مشددا على أن "الدين أصبح أكبر من قدرة لبنان على تحمله وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده".

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أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب السبت أن بلاده ستتخلف عن سداد ديونها للمرة الأولى في تاريخها، وقال إنها ستعلق دفع الديون المستحقة في 9 مارس/آذار.

وشدد دياب على أن "الدين أصبح أكبر من قدرة لبنان على تحمله وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده"، مضيفا أن البلاد "ستسعى لإعادة هيكلة ديونها بما يتناسب مع مصلحتها الوطنية عبر خوض مفاوضات".

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ويدخل لبنان بذلك في مرحلة جديدة من أزمة مالية تعصف باقتصاده منذ أكتوبر/تشرين الأول وأفقدت الليرة نحو 40 بالمئة من قيمتها ودفعت البنوك لفرض قواعد قيدت تعاملات المودعين في ودائعهم.

وعين لبنان بنك الاستثمار الأمريكي (لازارد) ومكتب المحاماة (كليري غوتليب ستين اند هاملتون) الأسبوع الماضي لتقديم المشورة فيما يتعلق بإعادة الهيكلة المتوقعة على نطاق واسع.

وبلغت الأزمة المالية ذروتها العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع مظاهرات احتجاجا على الفساد في أجهزة الدولة وسوء الإدارة.

فرانس24/ رويترز

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