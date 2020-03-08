المكسيك: العنف ضد المرأة.. آفة يئن لها المجتمع وتطال النساء بجميع أعمارهن

طلبات مكسيكيات يرقصن على أغنية (المغتصب هو أنت!)، أغنية الاحتجاج النسوية التشيلية، في 5 مارس/ آذار في غوادالاخارا. © أ ف ب

تعتبر المكسيك من أكثر بلدان أمريكا اللاتينية تسجيلا لنسب جرائم هائلة ضد النساء بجميع أعمارهن. أطفال وفتيات ونساء يافعات يعانين من هذه الآفة التي تدينها المنظمات الحقوقية. ويُتهم الرئيس المكسيكي بالتقاعس في سن قوانين صارمة تردع تكرار مثل هذه الجرائم في البلاد. وفي عام 2019 سجلت المكسيك أكثر من ألف جريمة قتل في حق النساء، وتشكك الجمعيات الحقوقية في هذا الرقم وتعتبر أن النسبة الحقيقية للجرائم ضد النساء في البلاد أعلى بكثير مما سمحت السلطات بنشره.