بطولة إيطاليا: يوفنتوس يحسم دربي إيطاليا قبل التوجه المحتمل لتعليق الدوري

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روما (أ ف ب)

أكد يوفنتوس تفوقه على غريمه وضيفه إنتر ميلان واستعاد الصدارة من لاتسيو بفوزه عليه 2-صفر الأحد على ملعب "أليانز أرينا" أمام مدرجات خالية من الجمهور، وذلك في المرحلة 26 من الدوري الإيطالي الذي يسير نحو تعليق مبارياته بحسب مطالبة وزير الرياضة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر أن تقام المباراة في الأول من الشهر الحالي، لكنها أرجئت الى الأحد، على غرار مباراتي يوفنتوس مع ميلان وإنتر مع نابولي في إياب نصف نهائي الكأس، وذلك بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19" الذي أودى بحياة 366 شخصا في إيطاليا حتى الآن.

ودعا وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا الى تعليق "فوري" لمنافسات كرة القدم المحلية التي شهدت سقوط ميلان على أرضه أمام جنوى 1-2 الأحد، وذلك على خلفية تفشي الفيروس الذي فرض عزلا إلزاميا على مناطق واسعة.

وكتب سبادافورا الأحد عبر صفحته على موقع فيسبوك "على الاتحاد الإيطالي لكرة القدم التفكير بوقف منافسات +سيري أ+ بشكل فوري".

وأضاف "من غير المنطقي، بينما نطلب من الناس القيام بتضحيات جمة للحد من تفشي الفيروس، تهديد حياة اللاعبين، الحكام، أفراد الجهاز الفني، والمشجعين الذين سيجتمعون حتما لحضور المباريات، وألا نقوم بتعليق مباريات كرة القدم بشكل موقت".

وأثارت دعوة سبادافورا علامات استفهام حول مصير المباريات المؤجلة أصلا والمقررة الأحد، أبرزها على الإطلاق دربي إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر الذي مني بهزيمته الثانية تواليا أمام "السيدة العجوز"، بعد أن خسر ذهابا في أرضه 1-2، وفشل في تحقيق فوزه الأول على غريمه في تورينو منذ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 (3-1).

واستعاد يوفنتوس الصدارة من لاتسيو الفائز السبت على بولونيا 2-صفر، وتحضر بأفضل طريقة لاستضافة ليون الفرنسي الثلاثاء في اياب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال بعد أن خسر ذهابا بهدف وحيد.

وفي المقابل، تجمد رصيد إنتر عند 54 نقطة في المركز الثالث بفارق 9 نقاط عن يوفنتوس و8 عن لاتسيو الثاني، إلا أن فريق المدرب أنتونيو كونتي يملك مباراة مؤجلة من المرحلة 25 ضد سمبدوريا.

- توقف مسلسل أهداف رونالدو -

وكان فريق المدرب ماوريتسيو ساري الطرف الأفضل في بداية اللقاء وحصل على فرصة افتتاح التسجيل في الدقيقة 8 برأسية الهولندي ماتيس دي ليخت لكن الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش، العائد الى الفريق للمرة الأولى منذ اوائل شباط/فبراير بسبب الإصابة، أنقذ الموقف ثم تدخل مجددا في وجه تسديدة من مشارف المنطقة للفرنسي بليز ماتويدي (15).

وانتظر إنتر حتى الدقيقة 21 ليشكل تهديدا على مرمى البولندي فويتشيخ تشيشني بتسديدة قوية بعيدة لأنتونيو كاندريفا علت الزاوية اليسرى، ثم أتبعها الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بمحاولة من داخل المنطقة لم تجد طريقها الى الشباك (34).

وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول، ولم تظهر البوادر بأن الوضع سيتغير في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، إلا أن الويلزي آرون رامسي خلط الأمور في الدقيقة 55 بوضعه يوفنتوس في المقدمة إثر تمريرة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي توقف مسلسل اهدافه وعجز عن الانفراد بالرقم القياسي من حيث عدد المباريات المتتالية التي سجل فيها (11) والذي يتشاركه مع الأرجنتيني غابريال باتيستوتا (1995) وفابيو كوالياريلا (2019).

واحتكم بعدها ساري الى باولو ديبالا بدلا من البرازيلي دوغلاس كوستا، وكان موفقا في خياره لأن الأرجنتيني صعب المهمة على إنتر باضافة هدف ثان رائع بعد مجهود فردي رائع حيث تلاعب بالإنكليزي آشلي يونغ والسلوفاكي ميلان سكرينيار، قبل أن يغمز الكرة بحنكة على يمين هاندانوفيتش (67).

وفرض يوفنتوس إيقاعه تماما بعد الهدف لكن الفرصة الأخطر كانت لإنتر عبر البديل الدنماركي كريستيان إريكسن الذي أطلق كرة قوية علت العارضة بقليل (78)، قبل أن يختتم رونالدو اللقاء بفرصتين خطيرتين في الوقت بدل الضائع لكن محاولتيه لم تجدا طريقهما الى الشباك.

- ميلان يسقط في ملعبه -

وكان من المقرر ان تنطلق المباريات المقامة كلها من دون جمهور، بلقاء بارما وضيفه سبال عند الساعة 11:30 بتوقيت غرينيتش. لكن الموعد أرجئ بداية من دون سبب واضح، قبل ان تعود وتنطلق في موعد جديد عند الساعة 12:45 ت غ.

وحسم سبال اللقاء، محققا فوزه الثالث خارج ملعبه من أصل خمسة انتصارات بالمجمل هذا الموسم، وذلك بهدف وحيد سجله أندريا بيتانيا في الدقيقة 71 من ركلة جزاء بعد الاحتكام الى تقنية الإعادة بالفيديو "في أيه آر".

وعلى ملعب "سان سيرو" في ميلانو، المدينة الواقعة في مقاطعة لومبارديا حيث فرض منذ صباح الأحد حجر صارم من قبل الحكومة سعيا لمنع انتشار فيروس كورونا، مني ميلان بهزيمته الأولى في معقله أمام جنوى منذ 29 نيسان/أبريل 2015، وذلك بهدفين للمقدوني غوران بانديف (7) وفرانشيسكو كاساتا (41)، مقابل هدف للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش (77).

وبهزيمته الثانية في المراحل التسع الأخيرة والعاشرة هذا الموسم، تجمد رصيد ميلان عند 36 نقطة في المركز السابع، فيما بقي جنوى في منطقة الهبوط برصيد 25 نقطة في المركز الثامن عشر خلف سمبدوريا الفائز على ضيفه هيلاس فيرونا الثامن بهدفين للمخضرم فابيو كوالياريلا (77 و86 من ركلة جزاء)، رافعا رصيده الى 9 أهداف، مقابل هدف لإميل أوديرو (32 خطأ في مرماه).

ومن المرجح أن الدوري يتوجه الى قرار التعليق بعد هذه المرحلة التي تعادل فيها الأحد أودينيزي مع فيورنتينا صفر-صفر وتختتم الإثنين بلقاء ساسوولو وبريشيا، وذلك استنادا الى ما كتبه رئيس رابطة لاعبي كرة القدم داميانو توماسي الذي اعتبر ان "وقف كرة القدم هو أكثر الأمور فائدة بالنسبة الى بلادنا حاليا (...) الفرق التي يجب تشجيعها حاليا موجودة في مستشفياتنا، في غرف الطوارئ"، في إشارة للمسعفين والعاملين في العناية الصحية.

© 2020 AFP