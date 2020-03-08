فورمولا واحد: جائزة البحرين الكبرى من دون جمهور بسبب خطر فيروس كورونا

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المنامة (أ ف ب)

أعلن منظمو جائزة البحرين الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد ان السباق المقرر هذا الشهر سيقام من دون جمهور، على خلفية مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من 80 شخصا في المملكة الخليجية.

وأفاد المنظمون في بيان الأحد إن القرار اتخذ بأن يقتصر السباق في 22 آذار/مارس، وهو المرحلة الثانية من بطولة العالم، على المشاركين فقط، وذلك "حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين ومحبي" هذه الرياضة.

وسجلت البحرين أكثر من 80 إصابة بكورونا المستجد تعود لأشخاص زاروا إيران حيث توفي 145 شخصا بسبب الفيروس.

وقرّرت المملكة في وقت سابق إغلاق المدارس والمؤسّسات التربوية الاخرى، ووقف الرحلات مع دبي التي يزورها ملايين الأشخاص سنويا وكانت تسيّر رحلات مباشرة إلى طهران ومدن إيرانية أخرى قبل قرار تعليقها.

وقال بيان منظمي جائزة البحرين التي تقام على حلبة صخير انه "في ظل مواصلة انتشار فيروس كوفيد-19، فإن السماح بحدث رياضي مفتوح للجمهور حيث يتفاعل آلاف المسافرين ومحبي الرياضة المحليين مع بعضهم البعض عن قرب، ليس مناسبا في الوقت الحالي".

وأثر انتشار فيروس كورونا حول العالم سلبا على جدول الأحداث الرياضية في منافسات عدة، ومنها الرياضات الميكانيكية حيث ألغيت منافسات فئة "موتو جي بي" ضمن جائزة قطر الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية، والتي تقام على حلبة لوسيل في قطر اليوم الأحد.

ومن المقرر ان تنطلق بطولة العالم للفورمولا واحد لموسم 2020 على حلبة ألبرت بارك في مدينة ملبورن في 15 آذار/مارس. ولم يفصح منظمو السباق الأسترالي حتى الآن عن أي نية لإقامة السباق من دون جمهور.

وأدى تفشي الفيروس الى إرجاء سباق جائزة الصين الكبرى الذي كان مقررا على حلبة شنغهاي في 19 نيسان/أبريل، بينما أعلن منظمو جائزة فيتنام المقررة في الخامس من الشهر نفسه، ان السباق سيقام في موعده.

ومن المقرر ان تستضيف حلبة صخير البحرينية المرحلة الثانية من بطولة العالم للفورمولا واحد بين 20 آذار/مارس و22 منه، بدءا من التجارب الحرة وصولا الى السباق الرئيسي الذي يقام الأحد.

وكانت الحلبة قد أحيت في العام الماضي الذكرى الـ15 لانطلاق جائزة البحرين، حيث سجلت - بحسب المنظمين - رقما قياسيا في عدد الحضور بلغ 34 ألف شخص في يوم السباق (مقارنة مع 33 ألفاً في العام 2018)، وعدد حضور إجمالي وصل الى 97 ألف شخص في نهاية الأسبوع (بما يشمل التجارب الحرة والرسمية والجائزة الكبرى).

© 2020 AFP