كيف استقبل الشارع اللبناني خبر تعليق البلاد سداد ديونه لأول مرة في تاريخه؟

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس24

عقب انتهاء كلمة رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب التي أعلن خلالها السبت تخلف بلاده عن سداد ديونه لأول مرة في تاريخه، نزل المتظاهرون في نقاط عدة من ساحة الشهداء ورياض الصلح والصيفي وجسر الرينغ بالعاصمة بيروت إلى الشوارع للمطالبة بخطط واضحة وعاجلة لحل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. وعلى الرغم من تأكيد دياب على السعي إلى التفاوض حول إعادة هيكلة الدين في ظل أزمة مالية تطال احتياطي العملات الأجنبية، إلا أن الكثير من اللبنانيين أعربوا عن توجسهم من تحرك قريب نحو زيادة متوقعة في الضرائب.