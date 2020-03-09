إلغاء دورة انديان ويلز لكرة المضرب بسبب المخاوف من كورونا

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لوس انجليس (أ ف ب)

باتت دورة انديان ويلز في كرة المضرب الضحية البارزة الأولى في الولايات المتحدة لتفشي فيروس كورونا المستجد، مع إعلان إلغائها من قبل المنظمين على خلفية المخاوف الصحية التي انعكست سلبا على الأحداث الرياضية حول العالم.

وقال مدير الدورة الألماني طومي هاس في بيان ليل الأحد "لقد خاب أملنا لأن الدورة لن تقام، لكن الصحة وسلامة المجتمع المحلي، المشجعين، اللاعبين، المتطوعين، الرعاة، الموظفين، الباعة، وكل من له علاقة بهذا الحدث، هي ذات أهمية قصوى".

وأتى إلغاء الدورة، وهي أولى دورات الماسترز للألف نقطة لدى المحترفين هذا الموسم، وإحدى دورات البريمير الإلزامية لدى المحترفات، قبل ساعات من انطلاق مباريات التصفيات الإثنين.

وأشار المنظمون في بيانهم الى أنهم فضلوا عدم إقامة الدورة بالكامل بعد إعلان السلطات الصحية في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حال طوارئ صحية بعد تسجيل إصابة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19" في منطقة وادي كواتشيلا الواقعة الى الشرق من مدينة لوس أنجليس.

وكان المنظمون قد أكدوا قبل أيام عزمهم على إقامة الدورة كما هو مقرر، على ان يترافق ذلك مع تعزيز إجراءات الوقاية والتعقيم، مثل التشدد في إجراءات التنظيف وارتداء الفتية والفتيات المكلفين جمع الكرات وكل الموظفين والمتطوعين، قفازات واقية.

© 2020 AFP