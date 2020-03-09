السودان: نجاة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من محاولة اغتيال في الخرطوم

أ ف ب/أرشيف

أعلن التلفزيون السوداني أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك نجا الاثنين من محاولة اغتيال في الخرطوم. وأكد مكتب حمدوك الخبر في وقت لاحق، متحدثا عن اعتداء عبر تفجير عند مرور الموكب الرسمي في العاصمة السودانية.

إعلان اقرأ المزيد

نجا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الاثنين من محاولة اغتيال، كما أعلن التلفزيون الرسمي.

من جهته، تحدث على بخيت، مدير مكتبه حمدوك، عن اعتداء عبر تفجير عند مرور الموكب الرسمي في العاصمة السودانية.

وكتب بخيت على موقع فيس بوك أن انفجارا وقع عند مرور سيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لكنه لم يصب أحد.

وقال ثلاثة شهود إن الهجوم وقع قرب المدخل الشمالي لجسر كوبر الذي يربط شمال العاصمة بوسطها حيث يقع مكتب حمدوك. وأشاروا إلى أن الموكب استُهدف على ما يبدو من منطقة مرتفعة.

وأظهرت لقطات بثتها محطات تلفزيون إقليمية وبعض وسائل التواصل الاجتماعي موكبا وبه عدد من السيارات الرياضية المتعددة الأغراض البيضاء التي لحقت بها أضرار، وسيارة تعرضت لأضرار جسيمة.

فرانس24/ أ ف ب/رويترز