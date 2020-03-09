القضاء التركي يحكم على الرئيس السابق لبلدية دياربكر بالسجن بتهمة "الإرهاب"

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اسطنبول (أ ف ب)

أصدرت محكمة تركية الاثنين حكماً بالسجن تسع سنوات بحق الرئيس السابق لبلدية مدينة كبيرة واقعة في جنوب شرق البلاد وذات غالبية كردية، كان قد أُقيل من منصبه بطريقة مثيرة للجدل بعد انتخابه العام الماضي.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" الحكومية أن عدنان سلجوق مزركلي ُدين بالسجن تسع سنوات وأربعة أشهر "لانتمائه إلى منظمة إرهابية مسلحة" علما بانه لم يكن موجوداً في المحكمة.

وانتُخب مزركلي في آذار/مارس 2019 رئيساً لبلدية دياربكر، "العاصمة الكردية" لجنوب شرق تركيا، قبل أن تقيله السلطات بعد بضعة أشهر لاتهامه بأن لديه صلات مع حزب العمال الكردستاني.

ويقود الحزب تمرداً دامياً على الأراضي التركية منذ 1984 وتعتبره أنقرة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "إرهابياً".

وحصل رئيس بلدية دياربكر السابق على 63% من الأصوات وترشح على لائحة حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد والذي يتمّ توقيف مسؤولين فيه بشكل منتظم.

وأُقيل مزركلي تزامنا مع إقالة رئيسي بلديتي ماردين ووان، وهما مدينتان كبريان تقعان في جنوب شرق تركيا. وحل محلهم مسؤولون إداريون عيّنتهم الحكومة.

والمسؤول البارز في حزب الشعوب الديموقراطي صلاح الدين دميرتاش الذي كان مرشحاً سابقاً للانتخابات الرئاسية ضد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مسجون منذ العام 2016 في إطار محاكمات عدة.

ويندد حزب الشعوب الديموقراطي بقمع متزايد لاعضائه منذ محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016 التي تلتها حملة قمع استهدفت معارضين واكاديميين وصحافيين.

© 2020 AFP