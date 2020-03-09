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تأجيل التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر-2022 بسبب فيروس كورونا

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أحد ملاعب كأس العالم 2022 في الدوحة. قطر 25 سبتمبر/أيلول 2019.
أحد ملاعب كأس العالم 2022 في الدوحة. قطر 25 سبتمبر/أيلول 2019. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع

في خطوة وقائية من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الاثنين أنه اتفق مع الاتحاد الآسيوي للعبة على تأجيل تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا والمقررة في مارس/آذار ويونيو/حزيران. 

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اتفق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مع الاتحاد الآسيوي للعبة على تأجيل تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا والمقررة في مارس/آذار ويونيو/حزيران بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، كما قال الفيفا في الإثنين في بيان.

وقال الفيفا: "بعد مشاورات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اتفق الفيفا والاتحاد الآسيوي على تأجيل المباريات المقبلة في تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا."

وكان من المقرر إقامة هذه المباريات خلال فترة التوقف الدولي ما بين 23 و31 مارس/آذار وما بين 1 و9 يونيو/حزيران.

وأضاف الفيفا أنه لا يزال من الممكن إقامة هذه المباريات في موعدها بناء على موافقة مشتركة للدول المشاركة في هذه المباريات إلى جانب الموافقة المسبقة من الفيفا والاتحاد الآسيوي.

فرانس 24/رويترز

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