تعليق التداول في بورصة "وول ستريت" لمدة 15 دقيقة إثر تسجيل خسائر كبيرة

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نيويورك (أ ف ب)

تم تعليق التداول في بورصة "وول ستريت" في نيويورك بشكل موقت صباح الاثنين جرّاء الخسائر الكبيرة الناجمة عن تراجع أسعار النفط وتصاعد المخاوف من فيروس كورونا المستجد.

وجاء قرار تعليق التداول بعدما بلغت خسائر "إس آند بي 500" سبعة بالمئة.

ولحظة التعليق، كان مؤشر "داو جونز" قد سجل انخفاضاً بنسبة 7,29%، ومؤشر "ناسداك" بنسبة 6,68%.

وأطلق خسارة "إس أند بي 500" نسبة 7% تلقائياً آلية تعليق موقت للتداولات، ما أتاح للسوق والمستثمرين التقاط أنفاسهم. وإذا خسر المؤشر نسبة 13%، يجري تعليق التداولات مرةً ثانية لمدة 15 دقيقة.

ومع بدء التداولات الساعة 13,49 ت غ، سجل "داو جونز" خسارة بنسبة 7,29% انخفاضاً إلى 23979,79 نقطة، أما "ناسداك" فخسر 7,10% ليبلغ 7966,94 نقطة، وفقد مؤشر "إس أند بي 500" نسبة 5,55% من قيمته ليبلغ 2807,43 نقطة.

وبالإضافة إلى تأثير المخاوف المرتبطة بفيروس كورونا المستجد على بورصة نيويورك، تضررت الاثنين أيضاً من انهيار أسعار النفط بأكثر من 20%.

وفي أميركا اللاتينية، علق التداول 30 دقيقة في بورصة ساو باولو بعد تدهور مؤشر "إيبوفيسبا" بنسبة 10%، أيضاً على خلفية آثار كورونا المستجد على الاقتصاد والهلع من انخفاض أسعار النفط.

ويأتي ذلك بعد قرار السعودية خفض أسعار النفط بشكل كبير في أعقاب إخفاقها في التوصل لاتفاق مع روسيا الأسبوع الماضي حول الإنتاج.

وأشار آرت هوغان من مؤسسة "ناشيونال" للاستشارات المالية إلى أن "انخفاض أسعار النفط أمر سيء للدول المنتجة للبترول وللأعمال في قطاع الطاقة".

من جانبها، سجلت شركة "بتروبراس" العامة البرازيلية للبترول خسارة بنسبة 24% قبل تعليق التداولات في بورصة ساو باولو.

وأضاف هوغان "لكن المقلق أكثر، هو أن الانخفاض يوفر صورة قاتمة للمستثمرين بالنسبة الى النمو الاقتصادي العالمي".

وتواصل حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد بالارتفاع في الولايات المتحدة التي سجلت 21 حالة وفاة و500 إصابة حتى الآن.

وفي مواجهة الهلع الذي يسود الأسواق، أعلن الاحتياطي الفدرالي الاثنين، أنه سيرفع المبالغ التي يضخها يومياً في السوق النقدية، لتبلغ 150 مليار دولار على الأقل يومياً.

من جهته، دعا كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي إلى "استجابة دولية منسقة" للتخفيف من أثر وباء كورونا المستجد على الاقتصاد.

وفي مؤشر آخر الى حذر المستثمرين الشديد، انخفضت أسعار الفائدة لعشر سنوات على سندات الخزانة الأميركية. وبلغت 0,4502% بعدما سجلت أدنى مستوى لها بنسبة 0,3137% ليل الأحد الاثنين.

© 2020 AFP