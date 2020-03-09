دورة مونتيري: سفيتولينا تحرز أول ألقابها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018

إعلان اقرأ المزيد

مكسيكو (أ ف ب)

وضعت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة سابعة عالميا حدا لصومها عن الألقاب لمدة 17 شهرا، عندما توجت بطلة لدورة مونتيري المكسيكية الدولية في كرة المضرب، بتغلبها على التشيكية ماري بوزكوفا 7-5 و4-6 و6-4 في المباراة النهائية.

وهو اللقب الرابع عشر لسفيتولينا في مسيرتها الاحترافية والأول منذ فوزها ببطولة الماسترز الختامية التي تجمع أفضل ثماني لاعبات في العالم، في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2018 في سنغافورة.

وبتتويجها في المكسيك، ضمنت سفيتولينا صعودها إلى المركز الخامس في التصنيف العالمي لرابطة اللاعبات المحترفات الذي سيصدر الإثنين.

ولم يكن فوز سفيتولينا سهلا على الواعدة بوزكوفا البالغة 21 عاما والمصنفة 57 عالميا، والتي خاضت المباراة النهائية الأولى في مسيرتها الاحترافية، وبدا ذلك منذ الشوط الأول من المباراة والذي استغرق 11 دقيقة.

وقالت سفيتولينا أن بوزكوفا "قاتلت طيلة اللقاء ما أعطى نكهة جيدة للمباراة النهائية بين لاعبتين قدمتا كرة مضرب جيدة جدا".

وأضافت "إنه فوز رائع، لأنه بمثابة خطوة تقربني من أهدافي وأنا سعيدة لأنني أشعر بأنني على الطريق الصحيح".

© 2020 AFP