دوري أبطال أوروبا: مباراة باريس سان جرمان ودورتموند ستجري من دون جمهور

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نجما باريس سان جرمان نيمار ومبابي خلال مباراة الذهاب أمام بروسيا دورتموند، 17 فبراير/شباط 2020.

أعلنت شرطة باريس الاثنين أن المباراة بين نادي باريس سان جرمان وضيفه بوروسيا دورتموند الألماني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والمقرر إجراؤها الأربعاء على ملعب "بارك دي برانس" في العاصمة الفرنسية، ستجري من دون جمهور بسبب فيروس كورونا.

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قررت سلطات العاصمة الفرنسية باريس إجراء مباراة الإياب في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين بين نادي باريس سان جرمان وضيفه بوروسيا دورتموند الألماني خلف أبواب موصدة ومن دون جمهور، في إجراء وقائي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتدور المقابلة مساء الأربعاء في الساعة التاسعة (20:00 بتوقيت غرينتش) على أرضية ملعب "بارك دي برانس" في باريس.

وأفادت الشرطة على حسابها عبر موقع تويتر بأن "فيروس كورونا: التزاما بالإجراءات التي أعلنت في مجلس الدفاع الأحد بشأن فيروس كورونا، فقد قررت دائرة الشرطة في باريس أن المباراة (...) ستقام خلف أبواب موصدة".

وقد انتهت مباراة الذهاب بفوز دورتموند بنتيجة 2-1.

فرانس 24/أ ف ب