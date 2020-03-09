فرنسا: ارتفاع مفاجئ في مبيعات المواد الاستهلاكية جراء تفشي وباء كوفيد-19 وقلق الفرنسيين

بدأ الفرنسيون يتدفقون على المتاجر لشراء المؤن وأخذ الاحتياطات في حال انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). فخلال أسبوع واحد، ارتفعت مبيعات المواد الاستهلاكية بنسبة 5,4% مقارنة بالعام الماضي كما تضاعفت مبيعات منتجات مثل المعكرونة والأرز والخضروات المعلبة والمناديل. وسجلت أيضا زيادة في خدمة الشراء عبر الإترنت بنسبة 15% مقارنة بالأسبوع الماضي.

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أمام تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، بدأ الفرنسيون يتدفقون إلى المتاجر لشراء المؤن وأخذ الاحتياطات. فقد ارتفعت مبيعات المنتجات الاستهلاكية بنسبة 5,4% مقارنة بالعام الماضي كما تضاعفت مبيعات منتجات مثل المعكرونة والأرز والخضروات المعلبة والمناديل.

وسجلت زيادة في خدمة التسوق عبر الإترنت بنسبة 15% مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما اضطرت بعض المتاجر للتكيف مع هذه الزيادة المفاجئة في الطلب.

لكن مدير معهد Nielsen للإحصائيات إيمانويل فورنت قال إنه بالمقارنة مع ما حصل في إيطاليا، فإن الوضع سيبدأ بالاستقرار بعد أسبوعين ونصف وتوقع أن يزول القلق لتعود الأمور إلى وضعها الطبيعي.

وقد قررت السلطات الفرنسية الأحد الإبقاء على المستوى الثاني في سلم الخطر المخصص لوباء كوفيد-19 مع تشديد الإجراءات الوقائية للحد من انتشاره على أراضيها، بما فيها حظر التجمعات التي تضم أكثر من ألف شخص.

وقال وزير الصحة أوليفييه فيران خلال ندوة صحافية تبعت الاجتماع الاستثنائي الذي دام أكثر من ساعتين بقصر الإليزيه وحضره الرئيس إيمانويل ماكرون "على المستوى الوطني، سيتم حظر كل التجمعات التي تضم أكثر من ألف شخص. سيرفع المسؤولون المحليون والوزراء قائمة بالأحداث التي تعتبر مفيدة لحياة الأمة: من ضمنها التظاهرات والمسابقات واستخدام وسائل النقل العام".

فرانس24