فيروس كورونا: 97 حالة وفاة جديدة في إيطاليا وتسجيل أول حالتي وفاة في ألمانيا

يتواصل ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيطاليا، البلد الأكثر تضررا بالمرض أوروبيا، حيث سجلت 97 حالة إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في أوروبا إلى أكثر من 500 حالة. كما سجلت ألمانيا أول حالتي وفاة على أراضيها، مع استمرار تسجيل حالات وفاة أخرى في كل من فرنسا وإسبانيا. من جهة أخرى، حذرت منظمة الصحة العالمية أن "خطر الوباء بات حقيقيا جدا".

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تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا (كوفيد-19) في أوروبا 500 حالة مع تسجيل 97 وفاة إضافية في إيطاليا، بحسب إحصاء لوكالة الأنباء الفرنسية.

وسجلت إيطاليا، البلد الأكثر تضررا بالفيروس في أوروبا، 97 وفاة في 24 ساعة ما يرفع حصيلة الوفيات لديها منذ بدء انتشار الوباء على أراضيها إلى 463، وفق حصيلة رسمية للسلطات الإيطالية الإثنين. كما فرضت الحكومة الإيطالية "حظر التجمّعات" لمكافحة تفشّي الفيروس.

كما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن "خطر الوباء" جراء فيروس كورونا "بات حقيقيا جدا".

"1204 إصابة في إسبانيا"

أما في إسبانيا، فقد أحصت السطات 28 وفاة بفيروس كورونا وإصابة 1204 أشخاص وفق حصيلة أدلت بها وزارة الصحة مساء الإثنين، لافتة إلى إغلاق المدارس والجامعات في مدريد.

وقالت السلطات إن مدريد ومدينتين في إقليم الباسك (شمال) إحداهما فيتوريا عاصمة الإقليم هي أبرز بؤر الوباء.

وقال وزير الصحة سلفادور إيلا الإثنين إن الأرقام "تظهر أن المرض ينتشر بسرعة"، موضحا أن هذا الأمر بدأ خصوصا مساء الأحد.

وأضاف أنه سيتم إغلاق المدارس ودور الحضانة والجامعات في منطقة مدريد وفي فيتوريا ولاباستيدا بإقليم الباسك. كذلك، ستجري مباراة كرة القدم بين ناديي إشبيلية وروما الخميس في إطار بطولة "يوروبا ليغ" من دون جمهور.

"4 وفيات جديدة في فرنسا"

إلى ذلك، تسبب الفيروس المستجد بأربع وفيات جديدة في فرنسا، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 25 وفاة و1412 إصابة مؤكدة، وفق ما أعلن المدير العام للصحة جيروم سالومون مساء الإثنين.

وأوضح سالومون أن 15 من المتوفين رجال وعشرة نساء، لافتا إلى تسجيل 38 إصابة جديدة في جزيرة كورسيكا.

من جهة أخرى، أعلن عن إصابة وزير الثقافة الفرنسي بفيروس كورونا لكنه "في حال جيدة".

"أول حالتي وفاة في ألمانيا"

كما أحصت ألمانيا أول حالتي وفاة بفيروس كورونا، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

وقالت بلدية هيسن في مقاطعة رينانيا شمال وستفاليا في بيان إن امرأة في التاسعة والثمانين قضت على الرغم من العناية الطبية.

ولم ترد تفاصيل إضافية حتى الآن عن الوفاة الثانية.

وأحصيت فيها حتى بعد ظهر الإثنين 484 إصابة بحسب معهد روبرت كوش الذي يشرف في ألمانيا على مكافحة الأوبئة والأمراض.

وقد تشهد هذه المقاطعة الأكثر اكتظاظا في ألمانيا إقامة مباريات رياضية عدة من دون جمهور للحد من انتشار الفيروس، على غرار إيطاليا. وفي حصيلة إجمالية، بلغ عدد الإصابات في ألمانيا بعد ظهر الإثنين 1112.

فرانس24/أ ف ب