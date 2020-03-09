نتانياهو يعلن فرض حجر صحّي لأسبوعين على كلّ من يدخل إسرائيل

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القدس (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين أنّ كلّ شخص يدخل إلى إسرائيل سيفرض عليه من الآن فصاعداً حجر صحّي لمدة أسبوعين وذلك بهدف تجنّب تفشّي فيروس كورونا المستجدّ في البلاد.

وقال نتانياهو في شريط مصوّر بثّ على حسابه على موقع تويتر "بعد يوم من المباحثات الصعبة، اتخذنا قراراً: جميع من يصلون إلى إسرائيل من الخارج سيتم وضعهم في الحجر طوال 14 يوماً".

وأضاف "هذا القرار سيظل سارياً لأسبوعين"، مشيراً إلى أنّه "سيتمّ اتّخاذ قرارات لدعم الاقتصاد الإسرائيلي".

وكانت السلطات الإسرائيلية فرضت قيوداً على المسافرين الآتين من إيطاليا، أكبر موطن للوباء بعد الصين، وكذلك من دول أخرى بينها فرنسا.

وحتّى الآن، بلغ عدد المصابين بالفيروس في الدولة العبرية 42 شخصاً، بحسب آخر حصيلة أعلنتها السلطات الإسرائيلية.

من جهتها أكّدت السلطات الفلسطينية إصابة 25 شخصاً بمرض كوفيد-19 في الأراضي الفلسطينية وأعلنت حال الطوارئ الصحية في 5 آذار/مارس لمدة 30 يوماً.

وتأتي هذه القيود على المسافرين الآتين إلى إسرائيل قبل شهر من عيد الفصح اليهودي، الذي يصادف هذا العام في 8 نيسان/أبريل.

وفي العادة يسافر عشرات آلاف اليهود من جميع أنحاء العالم إلى إسرائيل للاحتفال بهذا العيد الديني.

ومنذ ظهور فيروس كورونا المستجدّ في كانون الأول/ديسمبر الماضي، تم تسجيل 113 ألفاً و255 إصابة في 101 دولة وإقليم توفّي من هؤلاء 3964 شخصاً، وفقاً لإحصاء أعدّته وكالة فرانس برس في الساعة 5:00 ت غ من الإثنين استناداً إلى أرقام رسمية.

© 2020 AFP