واشنطن تسمي أول مبعوث لها إلى الساحل وسط مخاوف من انتشار التهديد الجهادي بالمنطقة

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جندي مالي يتولى الحراسة في 30 مايو/أيار 2018 أمام مقر قيادة قوة دول مجموعة الساحل في سافاري بوسط مالي.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الأحد أنها سمت مبعوثا خاصا إلى منطقة الساحل هو بيتر فام، "بهدف تعزيز الجهود الدبلوماسية الأمريكية دعما للأمن والاستقرار" في المنطقة. وقال فام الذي كان يشغل منصب المبعوث الأمريكي الخاص إلى منطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا أنه يتطلع إلى العمل مع "الشركاء الإقليميين والدوليين بشأن التحديات الأمنية والإنسانية" في الساحل.

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الأحد أنها سمت مبعوثا خاصا إلى منطقة الساحل هو بيتر فام، وسط مخاوف من انتشار التهديد الجهادي في المنطقة.

وكان فام يشغل منصب المبعوث الأمريكي الخاص إلى منطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغاس عبر تويتر إن وزير الخارجية مايك بومبيو "تسره تسمية فام بصفته أول مبعوث خاص للولايات المتحدة لمنطقة الساحل الأفريقي، بهدف زيادة الجهود الدبلوماسية الأمريكية دعما للأمن والاستقرار في الساحل".

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وشكر فام عبر تويتر بومبيو والرئيس دونالد ترامب، قائلا إنه "ممتن" لـ "الشرف" الذي منحاه اياه. وأضاف أنه يتطلع إلى العمل مع "الشركاء الإقليميين والدوليين بشأن التحديات الأمنية والإنسانية" في المنطقة.

فرانس24/ أ ف ب