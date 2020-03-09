يوم بلا نساء.. إضرابات بالمكسيك والأرجنتين لإظهار قيمة مشاركة النساء في المجتمع

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متظاهرون يحملون في 8 آذار/مارس 2019 باليوم العالمي للمرأة في ساو باولو لافتة تقدير للناشطة البرازيلية في مجال حقوق الإنسان مارييل فرانكو التي اغتيلت في 2018.

ستلزم ملايين النساء منازلهن الاثنين في المكسيك والأرجنتين بعيدا عن المكاتب والمدارس والشركات، وذلك في تصعيد لاحتجاجات تاريخية ضد العنف الموجه ضد النساء. فقد نزلت النساء للشوارع الأحد بأعداد غير مسبوقة في أنحاء أمريكا اللاتينية تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة وطالبن باتخاذ إجراءات لمكافحة العنف وبالحق في الإجهاض.

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غداة مسيرات حاشدة في بلدان أمريكا اللاتنية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ستلزم ملايين النساء منازلهن الاثنين في المكسيك والأرجنتين بعيدا عن المكاتب والمدارس والشركات، وذلك في تصعيد لاحتجاجات تاريخية ضد العنف الموجه ضد النساء.

ويهدف الإضراب عن العمل لمدة يوم واحد والذي يتم تحت شعار "يوم بدوننا" إلى إظهار شكل الحياة العامة إذا اختفت مشاركة النساء من المجتمع.

والاحتجاج في المكسيك مدفوع بزيادة حادة في اختفاء النساء وجرائم القتل التي تستهدفهن. وتظهر إحصاءات حكومية أن معدل جرائم قتل النساء زاد بنسبة 137 بالمئة على مدى السنوات الخمس الماضية بينما رفعت أعمال العنف بين العصابات عدد جرائم القتل في البلاد لمستويات قياسية.

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ولقد نزلت النساء للشوارع الأحد بأعداد غير مسبوقة في أنحاء أمريكا اللاتينية تزامنا مع يوم المرأة العالمي وطالبن بحق الإجهاض بأن تتخذ إجراءات لمكافحة العنف الواقع عليهن.

واتسمت أغلب الاحتجاجات بالسلمية، لكن الغضب من مقتل طفل في السابعة وقتل وسلخ شابة، وهي أحداث صدمت البلاد، دفع بالبعض لإلقاء قنابل مولوتوف على القصر الوطني في المكسيك.

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وبعد يوم من نزولهن للشوارع، أرادت النساء الاثنين إحداث تأثير عبر الإضراب والتغيب عن الشركات والجامعات والمكاتب الحكومية. وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن موظفي الحكومة لهم حرية الانضمام للإضراب لكنه اتهم معارضيه بمحاولة استغلال المشكلات الأمنية في البلاد للنيل من إدارته.

فرانس24/أ ف ب