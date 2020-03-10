فيديو

موفد فرانس24 إلى الحدود اليونانية التركية: لاجئون يراوحون مكانهم والحلم الأوروبي يراودهم

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس 24.

يحاول عشرات الآلاف من طالبي اللجوء منذ أكثر من أسبوع دخول الأراضي اليونانية، بعد قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 28 فبراير/شباط، عدم اعتراض طريق الراغبين في التوجه إلى أوروبا. وفي هذا الصدد، قال موفد فرانس24 عبد الله ملكاوي إن "الوضع (على الحدود اليونانية التركية) معقد وصعب جدا ومن يعاني في هذه الأزمة هم اللاجئون، الذين هبوا بعد إعلان أردوغان عن فتح الحدود، بسبب معاناتهم المعيشية وحياة اللجوء والسعي نحو الحلم الأوروبي". مضيفا "كثير ممن تركناهم هناك يراوحون مكانهم على الحدود لأن لديهم أملا في أن تخلق هذه الأزمة ضغطا على الاتحاد الأوروبي واليونان، وفي أن يتم فتح الحدود".