فيروس كورونا: الرئيس الصيني يزور ووهان لأول مرة منذ تفشي الوباء

قسم العناية الفائقة في مستشفى ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا في الصين. 6 فبراير/شباط 2020.

أفادت وكالة "الصين الجديدة" الرسمية للأنباء بأن الرئيس الصيني شي جينبينغ وصل الثلاثاء إلى ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في أول زيارة له إلى المدينة. وأضافت الوكالة أن شي سيلتقي بالأطباء والممرضين في الخطوط الأمامية لمكافحة الفيروس، وكذلك المسؤولين العسكريين وأفراد الشرطة والمرضى والسكان.

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يزور الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء، لأول مرة بعد تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، مدينة ووهان التي تعد البؤرة الأساسية للوباء في البلاد، كما أفادت وكالة "الصين الجديدة" الرسمية للأنباء.

ووصل شي بواسطة طائرة إلى عاصمة مقاطعة هوباي من أجل "تفقد أعمال الوقاية من الوباء ومكافحته" في المنطقة.

وأضافت الوكالة أن الرئيس الصيني سيلتقي بالأطباء والممرضين في الخطوط الأمامية لمكافحة الفيروس، إضافة إلى المسؤولين العسكريين وأفراد الشرطة والمرضى والسكان.

وتأتي هذه الزيارة غير المعلنة في الوقت الذي أثبتت فيه الإجراءات غير المسبوقة بإغلاق ووهان وبقية مناطق مقاطعة هوباي منذ أواخر يناير/كانون الثاني نجاعتها، بالنظر إلى الانخفاض المستمر في عدد الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة.

فرانس24/أ ف ب