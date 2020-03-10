الشاعر محمود درويش كما يتذكره أصدقاؤه ...برنامج خاص على فرانس24

في ذكرى ميلاده التاسعة والسبعين يحتفي برنامج "ثقافة" على فرانس24 بالشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش على مدار أسبوع كامل من خلال سلسلة لقاءات مع شخصيات فنية وثقافية وأدبية جمعتها بالشاعر علاقات شخصية وفكرية. شهادات تكشف لأول مرة عن درويش الشاعر والصديق. برنامج ثقافة من تقديم ليانا صالح وإعداد حسين الجنايني وسارة عياش.

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يصادف الثالث عشر من مارس/آذار الذكرى السنوية التاسعة والسبعين لميلاد الشاعر محمود درويش الذي يعتبر من أهم الشعراء العرب في القرن العشرين. بهذه المناسبة يحتفي برنامج "ثقافة" على فرانس24 بالشاعر الفلسطيني من خلال سلسلة لقاءات على مدار أسبوع كامل مع شخصيات فنية وثقافية وأدبية جمعتها بالشاعر علاقات شخصية وفكرية.

لمحمود درويش أكثر من ثلاثين ديوان شعر ونثر وثمانية كتب ترجم العديد منها إلى الفرنسية ليكون ثاني كاتب عربي يترجم إلى الفرنسية بعد نجيب محفوظ. شكل محمود درويش ظاهرة فريدة على مستوى الشعر ليس فقط في العالم العربي بل أيضا في فرنسا حيث يعد من أكثر الشعراء مبيعا في فرنسا.

العدد الأول: محمود درويش كما تذكره ليلى شهيد

دبلوماسية وسفيرة فلسطين السابقة في بلجيكا والرئيسة الفخرية لكرسي محمود درويش في بروكسل

العدد الثاني: محمود درويش كما يذكره فاروق مردم بيك

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فرانس24