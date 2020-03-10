ترامب يؤكد أنه بصحة "جيدة جدا" ويبدي استعداده للخضوع لفحص كورونا

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واشنطن (أ ف ب)

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء استعداده للخضوع لفحص كشف الإصابة بفيروس كورونا لكنّه شدد على أنه بصحة "جيدة جدا" وأن طبيبه لا يرى ما يستدعي هذا الإجراء.

وقال ترامب بعد لقاء مع أعضاء جمهوريين في الكونغرس "أشعر أني بصحة جيدة جدا"، مبديا استعداده للخضوع لفحص الإصابة بكورونا.

لكن الرئيس الأميركي قال إنه بحث هذا الأمر "مع طبيب البيت الأبيض الذي أبلغني بعدم وجود ما يدعو لإجراء الفحص، وعدم وجود أي عوارض".

وقال ردا على أسئلة الصحافيين "إن ظهرت (عوارض) ستكونون أول من يعلم بها. وربما تبلغونني أنتم بذلك".

ويخضع خمسة أعضاء في الكونغرس بينهم جمهوريان على الأقل تواصلوا من كثب مع ترامب في الأيام الأخيرة، لحجر صحي طوعي منذ الإثنين بعدما خالطوا مصابين بالفيروس بدون أن تظهر عليهم عوارض.

وأحد هذين الجمهوريين كان الإثنين في الطائرة الرئاسية، فيما رافق الثاني ترامب الجمعة في زيارة رسمية.

ولم يوضح ترامب ماهية الإجراءات التي ينوي اتّخاذها من أجل دعم الاقتصاد المهدد بتداعيات سلبية لتفشي الفيروس، لكنّه أبدى تفاؤلا يناقض الحذر الشديد الذي تبديه السلطات الصحية في الولايات المتحدة.

وقال ترامب إن الفيروس "سيزول، علينا فقط التزام الهدوء"، مجددا إشادته بـ"عمل جيد جدا" يقوم به الفريق المكلّف ملف مكافحة الفيروس برئاسة نائبه مايك بنس.

© 2020 AFP