دوري أبطال أوروبا: برشلونة ونابولي خلف أبواب موصدة (الناديان)

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مدريد (أ ف ب)

ستقام مباراة برشلونة الاسباني ونابولي الإيطالي في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع المقبل خلف أبواب موصدة بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن الناديان الثلاثاء.

وأشار برشلونة عبر حسابه على "تويتر"، الى أن "مباراة دوري أبطال أوروبا المقررة الأربعاء 18 آذار/مارس بين برشلونة ونابولي ستقام خلف أبواب موصدة في ملعب كامب نو" بعد التشاور مع السلطات الصحية.

وقال وزير الصحة العامة في إقليم كاتالونيا الإسباني جوان غراوكس بعد اجتماعه بمسؤولين من برشلونة "انه قرار اتخذ فقط لاسباب صحية".

من جهته، نفى نابولي عبر حسابه على تويتر "ان يكون قام بطلب تأجيل المباراة ضد برشلونة"، بحسب ما ذكرت تقارير صحافية إيطاليا.

وأضاف "انه نبأ خاطئ. نابولي يلتزم بقرارات الحكومة الايطالية والاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا)".

وباتت هذه المباراة الثالثة التي ستقام وراء أبواب موصدة في المسابقة القارية بعد باريس سان جرمان الفرنسي مع بوروسيا دورتموند الألماني المقررة على ملعب بارك دي برانس الأربعاء، ومواجهة فالنسيا الاسباني مع أتالانتا الإيطالي الثلاثاء.

وكان برشلونة عاد بالتعادل 1-1 من ملعب "سان باولو" في نابولي في 25 شباط/فبراير الماضي.

© 2020 AFP